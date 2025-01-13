饗饗59人疑食物中毒 業者賠償方案出爐

自助餐廳饗饗台北信義微風店疑似食物中毒事件，累計至12日共59人就醫通報。（資料照）

2025/01/13 20:13

〔記者蔡思培／台北報導〕自助餐廳饗饗台北信義微風店疑似食物中毒事件，截至昨天共59人就醫通報，餐廳已復業。饗賓公司表示，身體不適顧客會提供慰問金或補償等額餐費，也會補償顧客醫療費用。原排定暫停營業期間用餐的顧客除退還定金，也會有原定金的一倍金額補償。

法務局表示，饗賓今晚7點說明處理狀況。對於今年1月5日至1月6日期間至饗饗信義店用餐後，確有身體不適的顧客，會給付慰問金或補償等額餐費；若顧客有就醫事實可提供醫療單據，饗賓會補償顧客所支出的醫療費用。

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對於今年1月8日至1月12日暫停營業期間，影響既定用餐行程的顧客，饗賓會協助安排至其他用餐時間或其他餐廳，若顧客需取消，將返還原繳付定金，同時給予原定金的一倍金額補償。

饗賓表示，已徹底執行高標準自主查核，對於食材管理、食安作業管理及同仁健康管理的資訊都提供給衛生局，後續等待調查結果，釐清事實與相關責任。若有其他需賠償事項，饗賓會依法啟動相關保險理賠機制及程序。

衛生局表示，檢體檢驗結果約需1至2週完成，會併同流行病學調查結果進行最終判定，如經判定為食品中毒案件，將依違反「食安法」第15條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

台北市政府主任消保官楊麗萍表示，衛生單位調查及檢驗結果釐清前，對於饗賓所提的完整慰問方案會要求案確實辦理，並重視消費者需求。對於受影響消費者逐一妥善處理也要確保其權益，並於責任確定後依法負起損害賠償責任啟動保險理賠。消費者若有其他消費疑義，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812詢問。

饗賓晚間公布此次食安事件處理方案。（饗賓公司提供）

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