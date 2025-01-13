家長控新北某全美幼兒園師涉掌摑女童 教育局抓包違法營業最重罰90萬

新北市某家全美語幼兒園被爆老師掌摑女童，新北教育局稽查發現多項缺失。示意圖。（資料照，法新社）

2025/01/13 17:21

〔記者陳奕劭／新北報導〕讀者向本報投訴，她的5歲女兒就讀新北市某家全美語幼兒園，疑似被老師帶到女廁掌摑，新北市教育局回應，體罰零容忍，相關資料已移請社會局依兒童與少年福利與權益保障法查處，教育局稽查該補習班發現，疑似未經許可進行教保服務、違規增設科目等缺失，若2項違法屬實，最重將開罰90萬元。

家長控訴，她的女兒就讀某全美語幼兒園，某天回來時向她反映「臉很痛」，追問後得知，女兒因不舒服尿出來，老師竟帶到女廁掌摑，補習班於1月11日向她辯稱「協助換褲子時不慎打到臉」，與女兒說法明顯不符。

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家長指出，女兒曾說她午睡時常常偷哭，懷疑平時與該師相處不愉快，這間幼兒園一學期要付5萬多元，沒想到老師卻這麼沒耐心。

教育局回應，接獲通報後，今天（13日）立即到班稽查，補習班回應「教師協助學童穿褲子時不慎揮到臉部」，並無蓄意傷害學生。教育局嚴正要求補習班加強管理員工與落實正向管教，相關資料將移請社會局依兒少法查處。

教育局指出，稽查發現班內有廚房、餐點表、潔牙用具及棉被等設備與用品，疑似未經許可進行教保服務，補習班稱，家長要求代訂外食、要求孩子潔牙，未提供餐點及午休等教保服務；教育局已要求提供監視器畫面釐清，倘查證屬實，將依據幼兒教育與照顧法最重裁罰30萬元。另外，教育局查獲補習班違規增設科目與其他班務文件缺失，命依補習與進修教育法糾正及限期改善。

教育局強調，體罰絕對零容忍，查證屬實社會局將依兒少法處最重60萬以下罰鍰，後續將依補習及進修教育法認定，若經認定最重處以永久不得擔任補習班教職員工，同時通報至全國不適任系統。

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