太空航行再添利器！NASA成功部署新型「太陽帆」系統

新型太陽帆在太空中的模擬圖。（取自NASA官網）

2024/05/01 10:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕太空任務中，推進技術一直是至關重要的一環。每一克重量都關乎著發射成本，因此燃料的能量密度愈高愈好。而且，一旦進入太空，太空船就無法再進行補給，這使得尋找替代方案成為太空探索的重中之重。其中，利用太陽帆技術便是一個充滿潛力的選項。

太陽帆技術利用陽光輻射壓力作為動力来源，為太空船提供動力，有效解決了燃料限制問題。儘管這項技術已經得到多次驗證，但仍面臨著一些挑戰。為此，美國航太總署（NASA） 發布了一項名為「先進複合材料太陽帆系統」（Advanced Composite Solar Sail System）的全新設計，並成功將其部署到軌道上，成為未來太空探索的關鍵推動力。

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據《IFLScience》4月29日報導，為了提高效率，太陽帆和支撐臂需要盡可能輕巧。在這次的實驗中，NASA 開發了全新的複合材料，比之前的太陽帆更輕盈、更堅固。

NASA 漢堡研究中心的首席研究員威爾基（Keats Wilkie）在一份聲明中表示：「過去的支撐臂往往是沉重的金屬材料，或者由笨重的輕型複合材料製成，這兩種材料都不適合今天的小型太空船。太陽帆需要非常大、穩定且輕盈的支撐臂，並且可以像捲尺一樣扁平地捲起來，以方便收納。」

這次新型太陽帆的支撐臂採用了管狀結構，可像捲尺一樣壓扁並捲成小包裝，同時具備了複合材料的所有優點，例如在溫度變化時彎曲和彎曲較少。完全展開的太陽帆面積達 80 平方米，大約相當於6個停車位的面積。但它們可以非常緊湊地收納，並圍繞著一個空氣炸鍋大小的立方衛星移動。這些太陽帆將在距離地球表面約 1000 公里的太陽同步軌道上運行。

NASA 漢堡研究中心的首席系統工程師 羅茲（Alan Rhodes）表示：「7 米長的展開式支撐臂可以捲成一個可以放在手中的形狀。我們希望這次太空船上驗證的新技術能夠激勵其他人以我們甚至沒有考慮過的方式來使用它們。」

這項技術可以用於在地球、月球和內太陽系中移動太空船。在適當的角度下，太陽帆可能會像天狼星一樣明亮，因此有可能從地面觀測到它的亮光。

NASA期盼這項新科技可激發未來太空設備創新應用，廣泛推動小型探測任務，並有助於日後在地球、月球及太陽系內其它天體間的航行。

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