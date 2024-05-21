ICC尋求對尼坦雅胡發出逮捕令 拜登抨擊無法接受

2024/05/21 03:21

〔中央社〕國際刑事法院檢察官今天以涉嫌戰爭罪和違反人道罪為由，尋求對以色列總理尼坦雅胡發出逮捕令，美國總統拜登譴責國際刑事法院此舉令人無法接受，華府也警告會影響停戰談判。

國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）稍早以涉嫌戰爭罪和違反人道罪為由，申請對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）以及巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）幾位高層領袖發出逮捕令。

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拜登（Joe Biden）今天透過聲明表示：「國際刑事法院檢察官申請對以色列領導人發出逮捕令是讓人無法接受的。」

他還說：「我們會永遠跟以色列站在一起，共同因應以色列安全所受到的威脅。」

至於國際刑事法院檢察官也尋求對辛瓦（Yahya Sinwar）及哈尼雅（Ismail Haniyeh）等哈瑪斯高層領袖發布逮捕令，拜登沒有對此發表評論。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）則警告說，國際刑事法院尋求申請發出逮捕令，「可能會影響」以色列與哈瑪斯之間停戰談判的持續努力。

尼坦雅胡也表示，國際刑事法院檢察官尋求對他及葛朗特發出逮捕令是荒謬的事情，這項舉動目的在於針對整個以色列。

哈瑪斯去年10月7日對以色列南部發動空前襲擊，當時有超過1170人死亡，其中多半是平民。

以色列之後展開報復攻勢，哈瑪斯治下的加薩走廊（Gaza Strip）衛生部今天指出，以軍迄今已造成加薩走廊至少3萬5562人喪命，而且多半是婦孺。1130521

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