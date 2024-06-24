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雞蛋買氣差又爆倉 蛋商公會明討論蛋價是否再降3元

天氣熱雞蛋買氣差，北市蛋商公會表示明天會討論雞蛋價格是否每台斤再降3元。（資料照）

天氣熱雞蛋買氣差，北市蛋商公會表示明天會討論雞蛋價格是否每台斤再降3元。（資料照）

2024/06/24 16:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕受天氣炎熱影響，雞蛋買氣持續不振，北市蛋商公會表示，明天會討論是否調降雞蛋產地價每台斤3元，也表示現在蛋商庫存的雞蛋都爆倉，加上暑假淡季將屆，雞蛋降價沒有樓地板，預估暑假後雞蛋買氣才會回穩。

依農業部彙整大運輸等資料顯示，國內雞蛋日產量約12.15萬箱（每箱200顆），高於國人日需求量的12萬箱，北市蛋商公會常務理事劉威志表示，在連續調降蛋價下，雞蛋買氣仍差，推測是天氣熱、餐飲市場等買氣不振等影響，在整體雞蛋市場供過於求下，公會傾向再度調降蛋價，明天就會討論是否蛋價調降3元，若有調降，產地價將從目前的每台斤27.5元降為24.5元，批發價則會於週四跟進，每台斤37元調降為34元，將會是這3年來的新低點。

劉威志表示，現在全國蛋商的倉庫都堆滿雞蛋，只能透過價格來以價制量，希望可讓產地減產並帶動買氣，也坦言隨著暑假來臨，蛋價還有下探的機會與空間，他說自己從業30年來，第一次遇到雞蛋買氣這麼差、雞蛋庫存剩這麼多的情況，預估要等開學後，天氣轉涼等，雞蛋買氣才有機會回溫。

劉威志表示，因為現在雞蛋庫存量多，消費者確實可能比較容易買到不新鮮的雞蛋風險，近期也有接獲不少民眾反映買到不新鮮的雞蛋，建議若要用蛋，最好先獨立打蛋到碗中，再加入其他料理，以免1顆臭蛋壞了整鍋菜；另對於傳出有蛋商目前削價競爭，1箱蛋減價至300元等傳聞，劉威志說，自己提供給餐飲業1箱蛋約700元，也坦言現在每箱蛋的產地價成本含北部運費就要600元。

對於雞蛋產量過剩，農業部畜牧司副司長李宜謙表示，原規劃雞蛋部分加工，但因產業擔憂雞蛋買氣差下，加工後銷售壓力仍大，因此該方案先暫停，目前會鼓勵產業淘汰寡產母雞，預計淘汰180萬隻，每隻農業部將補助10元，養雞協會會再另行提供5元的服務費，因養雞協會希望給予10天時間內部自行調查，因此淘汰寡產母雞的時程預計7月1日開始；李宜謙也表示，種雞去年因應國內雞蛋供應量緊張因此擴大進口33萬隻，隨雞蛋產量穩定，今年種雞進口量已回復往年26萬隻水準。

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