蛋價跌新低！「加蛋仍要20元」 苦苓點關鍵：價格取決於供需

苦苓認為，若覺得加蛋20元不合理，那就不要加蛋，價格不是取決於成本，而是取決於供需。（資料照）

2024/06/16 23:05

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣自去年初發生缺蛋危機後，許多商家紛紛調漲「加蛋」售價，如今蛋價回穩，甚至降至3年來最低價，但許多當時趁勢漲價的商家蛋價都沒有跟著調降，引起許多民眾抱怨。對此，作家苦苓表示，覺得加蛋20元不合理，就不要加蛋，價格不是取決於成本，而是取決於供需。

由於雞蛋產量過剩，國內蛋價5度調降，更是創下3年來新低，農業部長陳駿季還呼籲早餐店等餐廳雞蛋售價應該降低，但許多商家加蛋價格仍維持20元，引起民眾反彈。

請繼續往下閱讀...

苦苓在臉書發文表示，若覺得加蛋20元不合理，那就不要加蛋，可以選擇不買這家或買蛋自行料理，「別忘了我們是自由國家，不要再抱怨什麼東西太貴了，價格不是取決於成本，而是取決於供需，OK？」

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「價格不是取決於成本，而是取決於供需，這句話很經典！」、「對啊！不爽20元就不要買，這麼簡單的事還要傷腦筋罵」、「重點根本不是蛋貴不貴，而是人工和店租比較貴」、「自己在家煮蛋，20元可以煎4顆」、「貴，就別買抵制他們」、「價高不要買，爛一堆擺給他臭就會降價了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法