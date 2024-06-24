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疑食物中毒添2例！汐止遠雄廣場「鴻屋咖哩」勒令停業

新北市衛生局6月20日稽查鴻屋咖哩。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局6月20日稽查鴻屋咖哩。（新北市衛生局提供）

2024/06/24 16:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市汐止區遠雄廣場鴻屋咖哩爆發疑似食物中毒案， 先前有8人於17日晚間用餐，出現嘔吐症狀並送醫，新北市衛生局今日（24日）接獲2例食物中毒通報，目前已累計10人就醫、2人輕症住院中。因為1年內接獲2次食物中毒通報，衛生局今天勒令鴻屋咖哩暫停作業。

衛生局表示，因為1年內已接獲2次疑似食品中毒通報，已達暫停作業標準，命遠雄廣場鴻屋咖哩自24日起暫停作業，待公司完成改善後，向提出改善報告，經審查同意及環境複查合格後，才能恢復作業。

接獲通報後，衛生局啟動食品中毒調查，現場採集非同批食品檢體豬排咖哩蛋包飯1件、環境檢體3件及人體檢體7件，後續依食品與人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒案件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。

衛生局呼籲，食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，衛生局每年進行定期與不定期稽查與輔導計畫，若有不符規定處將依違法食品安全衛生管理法處辦。

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