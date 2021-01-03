哈佛大學天文系主任：外星文明已於2017年造訪

哈佛大學天文系系主任勒布（Abraham Loeb），在今年1月26日即將出版新書裡重申他過去的研究，亦即2017年通過太陽系的雪茄狀詭異星體，就是外星文明的產物。（路透）

2021/01/03 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕哈佛大學天文系系主任勒布（Abraham Loeb），今年1月26日即將出版新書《天外來客：地球之外智慧生命的首個跡象》（Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth），其中重申他過去的研究，亦即2017年通過太陽系的雪茄狀詭異星體，就是外星文明的產物。

據《紐約郵報》報導，勒布表示，這個外星物體被命名為「Oumuamua（在夏威夷語中具有偵查兵的涵義）」，2017年9月6日從距離地球25光年的織女星方向進入太陽系，9月9日是它最靠近太陽的時候，到了9月底，Oumuamua以時速9.5萬公里掠過金星，10月7日飛越地球後迅速向天馬座移動。

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科學家們原先認為Oumuamua只不過是顆普通的彗星，但勒布分析，它應該是外星文明丟棄的科技物品，畢竟Oumuamua存在著許多詭異的特徵。

首先，這個外星來客的長度至少是寬度的5至10倍，在太空中從未有物體長得如此奇怪，勒布說，Oumuamua的長寬比超過最極端小行星或彗星好幾倍之多。

而且，這個物體非常明亮，其反射率至少是典型太陽系小行星或彗星的10倍，表面看起來就像是金屬一樣。不過，真正讓勒布推論Oumuamua來自於外星文明的原因，主要還是它離奇的移動方式。

基本上，太陽引力會在物體靠近時大幅度加快其速度，然後將其甩出另一側，等到越過太陽後物體的速度便會逐漸降低。然而，Oumuamua離開太陽時，竟然有加速跡象，顯見它除了受到太陽引力影響之外，還具有某種推力。

起初，科學家們還拿出彗星來解釋Oumuamua的異常移動方式，因為當彗星接近太陽時，就會因為熱度釋放出曾經凍結的氣體，達到類似火箭的作用。不過，若發生這種現象的話，彗星就會出現長長的尾巴，但Oumuamua完全沒有這種跡象。

勒布基於形狀、外觀、動力等原因，做出驚人的結論：Oumuamua可能是外星文明「太陽帆」的一部分，類似於浮筒的構造，只是已經被丟棄了成為太空垃圾。勒布表示，尋找外星文明的方法之一，就是尋找他們丟掉的廢棄物。

當然，天文學界並非所有人都認同勒布的推測，國際太空科學研究所（International Space Science Institute）2019年發表在《自然·天文學》期刊的論文，就強調勒布的假設尚無令人信服的證據。

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