伊朗總統萊希墜機亡 50天內將改選

伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員搭乘的直升機，19日在伊朗西北部山區墜毀，機上9人證實全數罹難。（路透檔案照）

2024/05/21 05:30

含外長9人全罹難 專家研判直升機維護問題、天氣狀況釀災

〔編譯陳成良／綜合報導〕伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安等官員搭乘的直升機，十九日在伊朗西北部山區墜毀，機上九人證實全數罹難。伊朗最高領袖哈米尼宣布全國哀悼五天，第一副總統穆赫貝爾擔任臨時總統、首席核子談判代表，副外長巴格瑞卡尼擔任代理外長。穆赫貝爾將與國會議長、司法部長組成三人委員會，負責在五十天內舉行新總統選舉。

請繼續往下閱讀...

第一副總統穆赫貝爾 接臨時總統

萊希與艾密拉多拉安十九日和亞塞拜然總統阿利耶夫，共同出席兩國邊境的一座大壩落成典禮，當天下午回程途中，萊希搭乘的直升機在濃霧中，於東亞塞拜然省喬發（Jolfa）地區墜機。萊希的機隊由三架直升機組成，其中兩架安全降落在西北部城市大不里士。伊朗人道主義組織「紅新月會」表示，出動七十三支搜救團隊在山區濃霧、降雨等「高難度環境」下，展開搜救作業。

紅新月會會長庫凡特廿日說，已尋獲包括萊希在內的九名罹難者遺體，隨後運往大不里士公墓。伊朗國營電視台並未提供墜機原因，但前外長查瑞夫指控，美國對伊朗的航空零件實施禁運為主因之一。伊朗通訊社（IRNA）指出，萊希搭乘的是美製貝爾式二一二直升機（Bell 212）。外媒引述軍事專家說法，直升機維護問題以及天氣狀況，都是導致這次墜機意外的原因。

依據伊朗憲法，第一副總統穆赫貝爾將負責暫時管理政府，穆赫貝爾必須在五十天內與國會議長和司法部長共同安排總統選舉。路透報導，六十八歲的穆赫貝爾與萊希及最高領袖哈米尼關係密切，在二○二一年萊希當選總統後成為第一副總統。穆赫貝爾曾擔任與最高領袖相關的投資基金「Setad」負責人，並因涉及核子或彈道飛彈活動遭歐盟和美國制裁。他與哈米尼的關係有助於政策延續，但也可能帶來新挑戰。

六十三歲的萊希於二○二一年當選總統，上台後下令收緊道德法，血腥鎮壓反政府示威，並強力推動與世界強權的核談判。在萊希任內，伊朗將濃縮鈾濃度提升至接近武器級別，並向俄羅斯提供攜帶炸彈的無人機，支持其在烏克蘭的戰爭，同時武裝中東地區的民兵組織。不過，二○二三年六月，伊朗和沙烏地阿拉伯這兩個區域宿敵卻出乎意料地簽署協議、恢復雙邊外交關係。

普廷、習近平哀悼萊希

伊朗鄰國和盟友紛紛對此表示哀悼，敘利亞與黎巴嫩宣布全國哀悼三天，美國和以色列則尚未公開回應。印度總理莫迪透過社媒表示，印度與伊朗同在；俄羅斯總統普廷稱萊希為「俄羅斯的真正朋友」；中國國家主席習近平也發唁電致哀，「中國人民失去一位好朋友」。此外，沙烏地阿拉伯、土耳其、阿拉伯聯盟、歐盟、日本等均對此表達哀悼，伊朗撐腰的哈瑪斯、黎巴嫩真主黨，以及葉門叛軍「青年運動」也向萊希致敬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法