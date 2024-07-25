《CNN》民調：川普49％領先賀錦麗46％

在《CNN》民調中，川普以49％支持率領先賀錦麗的46％。（法新社）

2024/07/25 07:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在美國總統拜登宣布退選之後，副總統賀錦麗有望獲得民主黨提名為總統候選人，美國有線電視新聞網（CNN）委託獨立民調機構SSRS進行民調，結果顯示共和黨候選人川普以49％支持率領先賀錦麗的46％，差距在誤差範圍內，與先前川普與拜登之間的競爭相比，川普與賀錦麗之間的對決更加激烈。

根據《CNN》報導，《CNN》將此次民調與4月及6月所做的民調相互比對，發現有95％先前支持拜登的支持者，現在都轉為支持賀錦麗，先前支持川普的支持者則有92％繼續支持川普。先前在「拜川對決」中不會投票的登記選民，現在有30％選民支持賀錦麗、27％支持川普，其餘選民表示他們會投給其他人或是不投票。

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民調顯示，有74％的川普支持者表示，投給川普是為了「支持川普」，而非反對賀錦麗，比6月民調調查同樣議題時的結果（66％）上升了8個百分點。6月進行民調時尚未發生川普遇刺、拜登退選等事件。

在35歲以下的選民中，過去民調有49％的選民支持川普，42％支持拜登；而在7月此次民調中，支持賀錦麗的選民為47％，支持川普的選民43％。在黑人族群方面，原先拜登在黑人選民中的支持率為70％，川普為23％，如今賀錦麗在黑人選民支持率方面高達78％，川普僅有15％。賀錦麗在拉丁裔選民、女性選民方面的支持度表現也都比拜登更好。

此次民調於7月22日至23日針對1631名美國登記選民進行線上調查，這些登記選民曾參加過《CNN》4月及6月的民調，誤差約正負3個百分點。

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