最高領袖掌實權 伊朗情勢預料不變

紅新月會20日表示，已尋獲包括萊希在內的9名罹難者遺體。（法新社）

2024/05/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕伊朗總統萊希和外交部長艾密拉多拉安十九日搭乘直升機失事遇難。正值伊朗對內經濟陷入困境、對外承受西方核協議壓力和中東情勢困擾，萊希之死對德黑蘭政經局勢和未來走向可能帶來的變化，引發全球關注。外媒分析，縱使萊希死訊震驚全國，但在以最高領袖為依歸的體制下，伊朗情勢大幅改變機率不高。

金融時報、衛報等主要媒體分析，二○二一年當選總統的萊希因通貨膨脹飆升和貨幣貶值等經濟問題聲望委靡，也非追求激烈政策重塑國家未來的領袖人物。其重要性在於他對最高領袖哈米尼的忠誠，做為鞏固強硬派影響力的整體規劃之一，以及在八十五歲的哈米尼有朝一日逝世後接掌最高領袖一職，確保權力順利轉移。因此，萊希死亡不會對伊朗內政、外交關鍵決策產生顯著衝擊。

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伊朗在萊希上任後採行「向東看」戰略，向中國、俄羅斯進一步靠攏，包括在烏克蘭戰爭提供武器給俄國，伊朗與以色列的關係也更對立。萊希也與伊斯蘭革命衛隊關係密切，革命衛隊近十餘年來一直為伊朗擴展海外軍事足跡，包括在以色列邊境扶持代理人民兵。

萊希死後，哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）可望獲得伊朗「專家會議」青睞，成為下一任最高領袖。專家會議由八十八名伊斯蘭神學家、神職人員組成，負責選舉、監督、罷免最高領袖。穆吉塔巴的隱憂在於世襲遭到許多神職人員反對，認為此舉違背伊朗革命原則。

對伊朗強硬派領導層來說，由於依法五十天內須選出新總統，並在上任後應對一系列難題，包括國內異議聲浪，派系對強硬抵抗西方並拉近與中俄關係的要求，與以色列的關係，尤其是在兩國四月互相轟炸，德黑蘭首次襲擊以國後備受挑戰，以及至關重要的核協議決策。

伊朗反對派表明，由於萊希對女性、生命和自由抗議者的壓迫，不會為他的逝世哀悼。

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