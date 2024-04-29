光通訊技術再下一城！ NASA靈神星號2.26億公里外傳回數據

NASA靈神星號軌道器主要目標是探索主小行星帶一顆名為「靈神星」的富金屬型小行星。圖為軌道器接近小行星的示意圖。（美聯社）

2024/04/29 17:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）「靈神星號」（Psyche）軌道器任務正在進行中，目標是研究一顆奇特的小行星。在這段旅程中，任務團隊一直在測試一種新型通訊系統。這項新技術不再使用無線電波，而是採用紅外雷射，最新測試顯示其在最遠距離的成功應用。當「靈神星號」發送訊息時，距離地球已達到2.26億公里，相當於地球與太陽之間距離的1.5倍。

靈神星號軌道器主要目標是探索主小行星帶一顆名為「靈神星」的富金屬型小行星，該任務於2023年10月13日發射，預計2029年8月抵達靈神星，任務時長為期2年。

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據《IFLScience》4月26日報導，靈神星號之前是透過NASA的「深空網絡」（Deep Space Network.）以無線電波傳輸其工程數據，而這次任務團隊首次決定使用「深空光學通訊系統」（Deep Space Optical Communication system ），這是一種利用光學（即光線或光子）來傳輸資訊的通訊技術。之前的傳輸僅限於測試數據，並非來自太空船本身的數據。

4月8日的測試顯示，即使在如此遙遠的距離，數據傳輸速率也可達到每秒25Mbps的最大速度。這已經遠超過預期目標「至少每秒1Mbps」，且比無線電波傳輸速度快了10至100倍。

NASA噴射推進實驗室（JPL）靈神星號任務操作主管斯里尼瓦桑（Meera Srinivasan）在一份聲明中表示，「這次成功地傳輸了實際數據，展示光通訊系統與太空船的無線電通訊系統可以完美配合」。

儘管光通訊展現了巨大潛力，但團隊還是發現了一些問題，其中之一是光通訊受到天候影響。JPL光通訊接收電子系統負責人羅加林（Ryan Rogalin）解釋說:「即使在偶爾的風暴干擾下，我們仍然能夠預測系統在晴朗天氣下的極限範圍。」

下一次測試將於6月進行，屆時靈神星號與地球的距離，將是地球與太陽距離的2.5倍，這也是地球與火星之間最大的距離，如果測試成功，未來可能建立地球與火星之間的高強度數據傳輸網絡，為太空探索開啟新的可能性。

神星軌道器目前距離我們 2.26 億公里，它的雷射通訊系統仍能以 25 Mbps 最大速率傳輸測試數據，遠大於原本預期的 1 Mbps 速率。（取自NASA官網）

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