不甩聯合國制裁 北韓科技代表團訪問俄羅斯

北韓領導人金正恩（左）和俄羅斯總統普廷（右）去年9月舉行會談後，雙方在各領域積極展開交流。（路透資料照）

2024/05/14 14:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓中央通信社（KCNA，朝中社）證實，由北韓國家科學技術委員會委員長李忠吉率領的代表團，13日已自平壤搭機出訪俄羅斯。

據《韓聯社》報導，北韓代表團將在俄羅斯首都莫斯科出席兩國政府的「經貿科技合作委員會科技分科委員會第八次會議」。

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俄國駐北韓大使館表示，北韓代表團由研究機構代表、科技專家和外交官組成。北韓、俄羅斯雙方將在會上簽署協定，針對科技、基礎研究、法律法規等領域加強合作並達成共識。

俄國駐北韓使館並提議，兩國今年9月可在平壤舉行科學大會，紀念北韓、俄羅斯首腦會談一週年。此外，李忠吉還將與俄羅斯科學暨高等教育部長等俄政府高官會面。

自北韓領導人金正恩和俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）去年9月舉行會談之後，北韓、俄羅斯雙方在各領域積極展開交流，北韓保健大臣、教育大臣和農業委員會委員長上月相繼訪俄。

由於聯合國安理會在針對北韓的制裁決議中，限制了各國與平壤的科技合作，本次北韓科技委員會代表團出訪格外引人注目。

安理會於2016年11月表決通過《第2321號對朝（北韓）制裁決議》，除了醫療合作或無關核武及彈道飛彈等項目，原則上禁止與北韓進行科技合作，防止北韓獲取大規模殺傷性武器的關鍵技術。

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