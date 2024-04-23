最遙遠探測器「航海家1號」回電了 不再胡言亂語

NASA無人探測器「航海家1號」在星際空間探測模擬圖。（路透）

2024/04/23 23:42

〔編譯管淑平／綜合報導〕距離地球最遙遠的太空探測器「航海家1號（Voyager 1，或譯為「旅行家1號」）」經過幾個月來的胡言亂語，終於傳回有用的資訊了。美國航太總署（NASA） 22日表示，工程師花了數月時間遠端修復，這具已經運作46年的探測器又開始與NASA正常通訊了。

負責運作這具探測器的NASA「噴射推進實驗室（JPL）」22日表示，「航海家1號探測器正回傳關於機載電腦系統健康狀況的有用數據」，「下一步是讓這具探測器能夠再次開始回傳科學數據」。

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航海家1號去年11月14日開始出問題，根據NASA在12月對外的說明，探測器一直傳回重複的亂碼，但仍能接收指令。經過幾個月的調查，JPL工程師今年3月判定問題出在飛行資料系統（FDS）電腦的一個記憶體晶片受損，工程師想出可在機載記憶體有限空間內發揮作用的程式碼來修復這個問題。

由於從地球發出的指令，需要花22.5小時才能傳送到航海家1號，來回需要等45小時才能收到回應。JPL說，他們4月18日傳送出去，花了2天確認是否成功，「當任務團隊4月20日收到探測器的回音，他們看到修改的地方發揮作用了」。

1977年9月發射的航海家1號是有史以來距離地球最遙遠處的太空探測器，也是第一個衝出太陽系、進入星際空間的人造物。同年發射的姊妹號「航海家2號（Voyager 2）」於2018年脫離太陽系。這兩具探測器上的電腦系統，記憶體總共不到70KB（Kilobyte，千位元組）。

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