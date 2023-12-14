最遙遠探測器航海家1號「跳針」傳亂碼 NASA搶修中

NASA外太陽系無人探測器「航海家1號」在星際空間探測模擬圖。（路透）

2023/12/14 21:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕已經運作46年、有史以來到最遙遠太空探測的美國航太總署（NASA）無人探測船「航海家1號（Voyager 1，或譯為「旅行家1號」）」，電腦系統又故障，傳回重複、看似無意義的數據，目前僅能接收指令，無法進行有效的探測資料回傳。

NASA 12日表示，最近航海家1號上的「遙測調控器（TMU）」一直傳回重複的0、1編碼，好像「卡住」；排除了其他可能性後，任務小組認定，問題出在探測船上的飛行資料系統（FDS）電腦，上週末設法重新啟動電腦，回復到問題發生前的狀態，但是還是無法正常傳回資料。

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飛行資料系統用來收集探測船上的科學儀器探測數據，以及探測船運行狀況的工程數據，然後將這些資料「打包」透過遙測調控器傳回地球，資料以0、1二進位編碼。

《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，NASA最早在11月14日就發現問題，現在工程師正在設法解決，但可能要花數週時間。NASA解釋，一來是需要查閱數十年前的原始文件，了解新指令會對探測器運作可能造成的影響，以免導致意料之外的後果；而且，地球任務中心發出的指令，需要花22.5小時才能傳送到航海家1號，也就是說工程團隊要等上45小時才能收到回應，判定發出的指令是否達到預期成效。

去年5月這具探測器的「姿態控制系統（AACS）」也一度傳回亂碼，後來找出故障原因是系統突然去使用探測器上一具早已停用的電腦，任務團隊命令AACS切換回原來使用的電腦，並於今年10月進行軟體修補，才根本解決這個問題。

1977年發射的航海家1號是有史以來距離地球最遙遠處的太空探測器，也是第一個衝出太陽系、進入星際空間的人造物，目前距離地球240億公里；同年發射的雙胞胎探測器「航海家2號」也離地球200億公里之遠。這兩具探測器原本預定任務期限為5年，但沒想到運作至今46年仍可傳回數據。

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