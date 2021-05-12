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    花43年飛越太陽系 「航海家1號」偵測到連續「嗡嗡聲」

    航海家1號是距離地球最遠的人造設備。（美聯社）

    航海家1號是距離地球最遠的人造設備。（美聯社）

    2021/05/12 07:53

    〔即時新聞／綜合報導〕美太空總署（NASA）無人探測船「航海家1號」持續向無人深空飛行，在行經太陽系邊境之際，竟偵測到連續的嗡嗡聲，令科學家們又驚又喜。

    《CNN》報導，航海家1號於1977年9月發射，原先的設計目標是維持運作5年，沒想到這一飛就是長達43年的旅程，是太空中距離地球最遙遠的人造設備，且至今仍會傳送資料回到地球。

    航海家1號已在2012年穿越「太陽圈」（太陽所能支配或控制的太空區域），進入到星際介質之中。科學家當地時間週一在《自然·天文學》期刊發表的研究成果指出，航海家1號偵測到了電漿波頻率，康乃爾大學領導的研究團隊分析數據後，從中發現微弱但持續性的星際氣體聲響。

    這些發現讓研究員相信，在星際氣體中有更多低程度的活動在進行，促使他們進一步探究電漿在空間中的分布情形，並幫助科學家深入理解星際介質及太陽風彼此間的作用。康乃爾研究員查特吉（Shami Chatterjee）表示，「我們過去沒有機會評估，如今我們知道，不需要靠運氣或偶發事件才能測量星際電漿」、「無論太陽在做什麼，航海家都會把資料送回來。」

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