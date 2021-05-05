巨大「火球」劃過夜空！ 日本九州驚見不明亮點 專家解答了
日本九州各地3日晚間，紛紛傳出有不少民眾目擊到「巨大光球」從天而降，影片曝光也引發網友熱議。對此，專家研判這應是小行星碎片，掉入大氣層時燃燒所產生的「火球」現象，算是一個正常的天文現象。（圖取自NHK推特）
〔即時新聞／綜合報導〕日本九州各地3日晚間，紛紛傳出有不少民眾目擊到「巨大光球」從天而降，影片曝光也引發網友熱議。對此，專家研判這應是小行星碎片，掉入大氣層時燃燒所產生的「火球」現象，算是一個正常的天文現象。
根據《NHK》報導，本月3日晚間8點左右，九州熊本縣、長崎縣、佐賀縣等地都有民眾目擊到夜空中劃過一顆巨大火球，《NHK》設置在福岡市中央區與長崎縣南島原市等地的室外攝影機，也捕捉到這顆「光球」劃過天際的影像，影片引發日本網友在推特上轉傳分享。
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對此，鹿兒島當地天文館館長今村聰分析指出，這很可能是被稱作「火球」的天文現象，是太空中小行星的碎片高速進入大氣層時，因高溫燃燒而產生強烈光芒的景象。
今村聰也提到，這種現象其實蠻常見的，是一種正常的天文現象，在日本每年都會發生好幾次。
3日夜、上空を光の玉のようなものが流れ落ちるのが福岡県や長崎県など九州の各地で目撃されました。「火球」と呼ばれる明るい流れ星とみられます。https://t.co/qYHk6BU6Id— NHKニュース （@nhk_news） May 4, 2021
#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/jIHP5XTR9k
ちょっと分けあって上げなおし????— ⚡#あたらしいうちのすけ（そとのすけ）⚡ （@uchinosuke_dmp） May 3, 2021
ちょっと調べてみたけど、今日の福岡の火球の情報上がってないな～
肉眼で見ると最後の方かなり明るく光ってて、他にもつぶやいてる人いるけど、確かにちょっと緑色っぽくなってる。
そして無意識に『火球やん・・・』って言ってる自分がいたｗ
かなり感動???? pic.twitter.com/pcQ6B7orO9