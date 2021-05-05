巨大「火球」劃過夜空！ 日本九州驚見不明亮點 專家解答了

日本九州各地3日晚間，紛紛傳出有不少民眾目擊到「巨大光球」從天而降，影片曝光也引發網友熱議。對此，專家研判這應是小行星碎片，掉入大氣層時燃燒所產生的「火球」現象，算是一個正常的天文現象。（圖取自NHK推特）

2021/05/05 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州各地3日晚間，紛紛傳出有不少民眾目擊到「巨大光球」從天而降，影片曝光也引發網友熱議。對此，專家研判這應是小行星碎片，掉入大氣層時燃燒所產生的「火球」現象，算是一個正常的天文現象。

根據《NHK》報導，本月3日晚間8點左右，九州熊本縣、長崎縣、佐賀縣等地都有民眾目擊到夜空中劃過一顆巨大火球，《NHK》設置在福岡市中央區與長崎縣南島原市等地的室外攝影機，也捕捉到這顆「光球」劃過天際的影像，影片引發日本網友在推特上轉傳分享。

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對此，鹿兒島當地天文館館長今村聰分析指出，這很可能是被稱作「火球」的天文現象，是太空中小行星的碎片高速進入大氣層時，因高溫燃燒而產生強烈光芒的景象。

今村聰也提到，這種現象其實蠻常見的，是一種正常的天文現象，在日本每年都會發生好幾次。

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