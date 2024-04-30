NASA署長再度警告 防範中國在月球「圈地」

中國2020年11月發射長征5號火箭，載運「嫦娥5號」月球探測器升空。（美聯社檔案照）

2024/04/30 18:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）多次警告注意中國的太空野心。《雅虎財經（Yahoo Finance》29日報導，尼爾森接受該頻道訪問時指出，中國太空能力的快速進展，有可能引發月球「圈地」行動，就如同在南海上演的緊張情勢一樣。

尼爾森向雅虎財經表示，在中國推動達成送太空人上月球的企圖之際，美國在這場太空競賽中恐怕會落後，「我想，有朝一日中國突然宣稱『我們已經在這裡，你們不准進來』，這並非難以想像」他說，「把在地球上多年來習以為常的強佔領土，宣稱為己有，大家為之爭吵這種事情帶到太空，將會非常令人遺憾」。

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尼爾森的警告，時值中國將於本週發射「嫦娥6號」無人探測器探索月球背面，中國的目標是要在2030年前送人登陸月球，並在月球南極建立基地。另一方面，NASA旨在送人重回月球的「阿提米絲（Artemis）」探月計劃中的「阿提米絲2號」、「阿提米絲3號」任務，都因發射載具硬體問題而延後1年，其中載人登陸月球南極的「阿提米絲3號」，延後到最快2026年出發。

尼爾森對這場太空競賽的憂心，主要聚焦在被認為或許存在水資源的月球南極。他說，若月球上存有水資源，將水轉換成氫和氧，當做火箭燃料，就有可能使月球南極成為太空「加油站」。

尼爾森日前為2025年度NASA預算出席國會聽證會時，才向國會議員表示，中國加強太空能力，並且利用民用計畫掩飾其軍事目的。他29日在雅虎財經的訪問中再度表示，「當你把（中國）在地球上的政治歷史放在一起思考，你就需要小心，像月球、火星這樣的天體是對所有人開放，不能變成圈地之爭」，「這是我們希望避免的」。

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