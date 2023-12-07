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嫦娥撞傷月亮？月球背面驚見撞擊坑 疑中國火箭墜落所致

2022年3月4日，月球背面赫茨普龍環形山附近突然出現了一對新的撞擊坑引發討論。（圖擷自NASA）

2022年3月4日，月球背面赫茨普龍環形山附近突然出現了一對新的撞擊坑引發討論。（圖擷自NASA）

2023/12/07 13:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕月球背面赫茨普龍環形山（Hertzsprung）附近2022年3月4日突然被發現有一對新的撞擊坑，引發討論，由於撞擊前不久，有業餘天文學家發現一個看起來像廢棄火箭的物體朝月球飛去，因此排除隕石肇禍的可能；經專家分析，認為應該是中國2014年發射的「嫦娥五號」火箭殘骸。

《行星科學期刊》（ Planetary Science Journal）刊登一篇關於去年月球背面的神祕撞擊坑研究，2022年3月「WE0913A」的人造太空垃圾，以大約時速9288公里的速度撞擊月球表面，隨後月球背面出現了一對新的撞擊坑。

起初「WE0913A」被認為是SpaceX於2015年發射的獵鷹九號運載火箭殘骸，不過亞利桑那大學科學家小組利用望遠鏡所收集的光譜數據，對「WE0913A」表面反射的光線進行了詳細分析，發現最符合是2014年中國發射的嫦娥五號T1飛行試驗器所運載「長征三號丙改進二型」火箭；美國太空軍證實，這枚火箭自發射後從未墜回地球大氣層燃燒，而是在太空中漂流。

至於為什麼會產生一對撞擊坑？分析認為，這火箭發動機的另一頭也有個重物，等於兩端都有很大的質量，可以解釋為什麼墜落月球表面時會有兩個撞擊坑，其撞擊坑大小與火箭發動機的質量相當。

亞利桑那大學太空4號副主任弗法羅（Roberto Furfaro）表示：「我們不知道它可能是什麼......也許是一些額外的支撐結構，或者是額外的儀器，或者是其他什麼東西；我們可能永遠都不會知道。」

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