中國專家熱議月球蓋房 網友吐槽：地面的的房子都蓋不好...

中國首屆地外建造學術研討會近日在武漢舉行，許多專家學者就「如何在月亮上蓋房子」的議題展開討論。（擷取自微博）

2023/04/12 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國首屆地外建造學術研討會近日在武漢舉行，許多專家學者就「如何在月亮上蓋房子」的議題展開討論。相關報導也在中國社群平台引起熱議，網友紛紛吐槽當地面臨房價高、房貸、爛尾樓等問題，「連地面的的房子都蓋不好了還想去蓋天上的」，相關話題也衝上平台熱搜。

綜合中媒報導，該研討會以「地外建造」為主題，探討在月球建造房屋的方法與相關問題。研討會發起人、中國工程院院士丁烈雲表示，研究團隊參考了中國傳統砌築和在兩個木構件上凹凸結合的榫卯連接方式，結合外國3D列印的建造方法，利用月球土壤燒出帶有榫卯結構的「月磚」，最後再由機器人砌築，能夠像玩「樂高」一樣在月球上將房屋蓋起來。

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不過丁烈雲也指出該計畫其實十分困難，因為在月球上建造房屋必須克服極端環境，月球不但幾乎接近真空，還存在高達3、400度的溫度變化，幾乎無法實施傳統土木建造方式，所以也很難確定建築的結構穩定程度。

中國探月工程四期總設計師于登雲表示，在月球表面建造房屋是長期探月的條件之一，將來一定得解決此問題，但就目前的研究基礎，實現「在月亮上蓋房子」的目標，也許還要2、30年，甚至更長時間。

相關報導也在中國的社群平台引發熱烈討論，許多中國網友藉機嘲諷政府無力解決國內房價高、房貸、爛尾樓等問題，「嫦娥都得還50年房貸」、「連地面的的房子都蓋不好了還想去蓋天上的」、「先把公攤面積，車位管理費，爛尾樓安排一下」、「小心地產開發商跑路」，相關話題也衝上社群平台熱搜。

相關報導也在中國社群平台引起熱議，網友紛紛吐槽當地面臨房價高、房貸、爛尾樓等問題。（擷取自微博）

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