美中探月爭霸 NASA：小心北京把月球南極變「另一個南海」

俄國11日發射「月球25號」登陸器，準備挑戰在月球南極軟著陸，探索水冰資源。美國航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）近日說，太空競賽實際上是美國與中國之間的競賽。（法新社、歐新社；本報合成）

2023/08/11 21:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯11日發射睽違47年的首個月球登陸器「月球25號」，企圖成為首個成功在月球南極軟著陸的國家，尋找各國垂涎的水冰（water ice）資源。不過，美國航太總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）近日說，太空競賽實際上是美國與中國之間的競賽，尤其必須當心中國搶先一步「佔地為王」，將月球南極變成「另一個南海」。

NASA署長尼爾森8日在佛州甘迺迪太空中心指出，美中正在展開一場競賽，看誰最先取得據信藏在月球南極的水冰；若美方確實發現未來可供太空人和太空船使用的大量水資源，將確保所有人都能獲得。

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然而，一旦中國太空人先到達月球南極，他們就可能加以佔領，如同佔領主權爭議的南沙群島般，宣稱擁有月球南極，「你可以看到中國政府在地球上的所作所為，他們聲稱南海一些國際島嶼是他們的，並在上頭修建軍事跑道」。

尼爾森說，月球南極可供著陸及利用資源的潛在地點有限，與前太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）和艾德林（Buzz Aldrin）登陸地點的景象截然不同，當地不斷受到陽光照射，且四處都有一直處於黑暗狀態的隕石坑。

美中據稱都計畫在月球南極建立永久基地，但太空倡議組織「世界安全基金會」計畫制定主任、太空政策專家魏登（Brian Weeden）說，美中不一定需要競爭，月球南極是一片廣大土地，有足夠空間供人探索，無論誰先到達，都不會阻止其他國家繼續前往。

儘管尼爾森多次在相關議題上批評及質疑中國，但他8日在佛州的談話中並未對曾經登陸月球的俄國發出相同的警告，即使俄國當時已準備好發射「月球25號」登陸器。他直言，俄國不是新太空競賽中的對手，並質疑俄國是否準備好在2030年前將太空人送上月球，「我認為太空競賽實際上是我們和中國之間的比賽」。

俄國聯邦太空總署（Roscosmos）11日證實，一枚攜帶「月球25號」登陸器的「聯合號」火箭已在凌晨2時許發射升空，預計本月21日登陸月球，並在月球南極運作一年。

俄國睽違多年登月任務，與上月發射「月球飛船3號」（Chandrayaan-3）登陸器、同樣預計8月下旬在月球南極附近著陸的印度互別苗頭，爭奪成為首個在月球南極進行無人登月任務的國家。更廣泛來說，印俄兩國對月球南極的探勘計畫，也是在和美中競爭。

據了解，美、中、印、日和歐盟等國近年爭相探索月球，但迄今沒有一國成功在月球南極軟著陸。日本去年嘗試登月，最後失敗收場；以色列登月任務和印度「月船2號」任務，也在2019年先後失敗。

俄國11日發射「月球25號」登陸器，準備挑戰在月球南極軟著陸，探索水冰資源。（法新社）

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