中俄仍拒簽！美國主導國際太空規範「阿提米絲協議」 德國加入

美國國家航空暨太空總署長尼爾森（右4）14日與德國太空總署長佩爾澤（右5）14日共同出席簽署儀式。（圖片擷自NASA官網）

2023/09/15 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕德國14日加入「阿提米絲協議」（Artemis Accords），成為第29個簽署國。該協議由美國主導，制定了月球探勘和月球資源利用的原則，旨在建立太空和月球表面的共同規範。

據《路透》報導，德國本次簽署「阿提米絲協議」，意味著越來越多國家願意與美國一同調整太空政策與合作標準。

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包括中國、印度等國家，近年均將月球視為展現技術和國家威望的舞台。印度上月成為第4個達成登月任務的國家，今年6月已同意加入「阿提米絲協議」，唯中國、俄羅斯尚未同意加入。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）14日與德國太空總署（German Space Agency）署長佩爾澤（Walther Pelzer）共同出席簽署儀式。

尼爾森在正式簽署前向記者表示：「這是件大事，德國是歐洲的經濟強國，且一直積極參與歐洲太空計畫。」

「阿提米絲協議」提倡科研透明化、建立和諧規則，除為1967年聯合國「外太空條約」（Outer Space Treaty）做補充，更使其現代化，避免對太空和月球造成有害干擾。

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