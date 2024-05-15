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美促以色列定加薩戰後方案 納坦雅胡：先剷除哈瑪斯再說

以色列總理納坦雅胡13日出席以色列陣亡將士紀念日。（歐新社）

以色列總理納坦雅胡13日出席以色列陣亡將士紀念日。（歐新社）

2024/05/15 23:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿布林肯15日表示，以色列需要對加薩走廊的未來，有一套清楚且具體的計畫，避免當地戰後因權力真空而陷入動亂。但是以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）同日的談話顯然立刻反駁，他說沒先剷除巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」，就討論戰後計畫都是無意義的。

華府和特拉維夫都認同，當前以色列和哈瑪斯的戰爭結束後，哈瑪斯不能繼續治理加薩走廊。但是這兩個盟邦對於以色列尋求「全面勝利」，有不同看法，美國也反對納坦雅胡多次強調會對加薩走廊南部拉法市展開的地面入侵行動。

布林肯15日在烏克蘭首都基輔舉行的記者會上說，「我們不支持、也不會支持以色列佔領（加薩走廊），我們當然也不支持哈瑪斯治理加薩」，「我們也不能讓那裡無政府和真空，否則可能會陷入混亂」。

他說，「以色列需要對加薩的未來有一套清楚且具體的計畫」，聚焦在當地戰後能夠以及必須是什麼面貌，「我們期待以色列提出他們的構想」。

布林肯近日就加薩戰後方案，與阿拉伯國家進行多輪討論；以色列之前已表示，將維持對加薩的整體安全控制權，並拒絕讓巴勒斯坦自治政府管理加薩的提議。

納坦雅胡15日在布林肯談話後隨後發表聲明，雖然未直接點名，但是顯然駁斥了布林肯的說法。納坦雅胡說，以色列曾尋求不與哈瑪斯同盟的巴勒斯坦人掌管加薩當地民政事務，結果卻是他們因哈瑪斯的報復威脅而卻步，「只要哈瑪斯依然完好存在，任何有關『之後』的討論都僅是空談」。

他說，以國數月來也多次試圖為這個複雜的問題指一套解決方案，「有些努力是隱而不宣的」，「這是我們定義的戰爭目標之一部分，我們決心要達成」。不過，納坦雅胡也重申，「在任何情況下，軍事勝利都無可取代」。

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