裴洛西抵制以總理美國會演講 批「最差外國領袖演說」

美國聯邦眾議院前議長裴洛西嚴厲批評納坦雅胡演講。圖為2020年2月4日，裴洛西在時任總統川普發表國情咨文演說後，撕毀她的講稿副本。（美聯社）

2024/07/25 16:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕7月24日，前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）拒絕出席以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在國會的演講，並批評其為「最差的外國領袖演講」。納坦雅胡在國會特別聯席會議上的演講獲得兩黨多次起立鼓掌，但裴洛西發表聲明，猛烈抨擊其內容。

美國《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）報導，裴洛西表示，她「熱愛」以色列，但認為納坦雅應該專注於推動停火協議，而非在美國國會演講。雖然哈瑪斯（Hamas）已多次拒絕停火提議，但裴洛西強調和平的重要性。這與她對烏克蘭總統澤倫斯基的支持形成鮮明對比，當時她熱烈歡迎了澤倫斯基並承諾支持烏克蘭取得勝利。

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納坦雅胡在演講中感謝美國國會對以色列的支持，特別是在對抗哈瑪斯和伊朗代理人的努力中。他強調，以色列的安全直接影響到美國的利益，兩國在反恐事務上有共同的責任。他的講話中還提到美國對以色列的支持是「不可或缺」的，並提醒立法者「我們的戰鬥就是你們的戰鬥」。

然而，裴洛西的批評顯示出美國內部對以色列政策的分歧，尤其在中東和平進程上。她強調，應該加強外交手段，努力推動持久和平。這種觀點反映了美國政治中不同派別對中東政策的分歧。

以色列總理納坦雅胡在美國國會特別聯席會議上演講。裴洛西認為，納坦雅應該專注於推動停火協議，而非在美國國會演講。（法新社）

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