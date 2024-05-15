需求低迷 澳航暫停雪梨-上海航線

澳洲航空以需求低迷為由宣布暫停雪梨上海航線。圖為2023年8月23日在雪梨機場拍攝的澳航機隊。（法新社）

2024/05/15 23:16

〔編譯張沛元／綜合報導〕澳洲航空（Qantas Airways）14日以需求低迷為由，宣布從7月28日起暫停雪梨往返中國上海的航班，距離該航線因期盼疫後中客回流而復航僅9個月。

往返中國的國際航班數量現已達武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情前的約7成，然因出國旅遊的中客數量減少再加上中國國內經濟趨緩，中國國際航班市場的復甦要比其他市場來得慢。

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澳航國際（Qantas International）首席執行長華萊士（Cam Wallace）表示，自武肺疫情以來，澳中旅遊需求的復甦力道不如預期；往返上海的澳航航班在某些月份只有約半滿。

澳航表示，原本執飛上海航線的澳航客機將改飛需求較高或有新旅遊商機的其他亞洲目的地；該公司將持續密切注意澳中市場，以及在需求恢復時重返上海。

此外，澳航的雪梨香港與墨爾本香港航線則為維持不變。

業界團體「澳洲旅遊運輸論壇」（Tourism & Transport Forum Australia）首席執行長奧斯蒙（Margy Osmond）說，儘管航運量能持續提升，但自中國解除邊境管制以來，中客重返澳洲的速度依然緩慢。

中國在疫情前是澳洲最主要的海外客來源國，而今中客僅為第4大訪澳的外國旅客，今年3月的訪澳的中客還不到疫情前2019年3月的一半（47%）。

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