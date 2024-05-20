為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

ICC檢察官尋求逮捕5名以哈領導人 以色列、哈瑪斯抗議

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（見圖）宣布，他已申請對5名以色列與哈瑪斯的領導人發布逮捕令。（歐新社）

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（見圖）宣布，他已申請對5名以色列與哈瑪斯的領導人發布逮捕令。（歐新社）

2024/05/20 23:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）今（20）日表示，他正尋求對以色列2名政界高層及3名哈瑪斯領導人發布逮捕令，因為這些人應對加薩地區的戰爭罪行負責。卡林汗此舉引來以色列與哈瑪斯強烈譴責，以色列批評卡林汗的決策是「歷史性恥辱」，哈瑪斯則痛斥卡林汗試圖將「受害者與劊子手劃上等號」。

《美聯社》報導，卡林汗表示，他認為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）、哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）領導人德伊夫（Mohammed Deif）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）以及哈瑪斯首腦辛瓦（Yahya Sinwar）應對加薩以及以色列地區的戰爭罪與違反人類罪行負責，因此申請對以上5人發布通緝。

由3名法官組成的ICC專家小組將針對卡林汗提出的證據做評估，並決定是否要正式發布逮捕令。

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）對卡林汗的舉動深感不滿，他形容這件事是「一樁會被永遠記得的歷史性恥辱」，又宣稱他將組建一個特別委員會來做出反擊，並與各國領導人合作，防止任何形式的逮捕令被施加到以色列領導層。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯也發表了一份抗議聲明，聲明中除了指控卡林汗企圖將「受害者與劊子手劃上等號」之外，也批評ICC「只」尋求逮捕納坦雅胡與葛朗特，然而以色列其他領導人也應該被視為通緝對象。

以色列總理納坦雅胡（左）與國防部長葛朗特（右）。（路透）

以色列總理納坦雅胡（左）與國防部長葛朗特（右）。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
以色列戰車再次進入加薩北部 防哈瑪斯重新集結
2024/05/19 11:09

以色列戰車再次進入加薩北部 防哈瑪斯重新集結
美促以色列定加薩戰後方案 納坦雅胡：先剷除哈瑪斯再說
2024/05/16 06:49

美促以色列定加薩戰後方案 納坦雅胡：先剷除哈瑪斯再說

移居熱區在「這」！揭密千坪花園宅
納坦雅胡「消滅哈瑪斯」政策內外都反彈 內閣部長放話帶隊辭
2024/05/19 18:50

納坦雅胡「消滅哈瑪斯」政策內外都反彈 內閣部長放話帶隊辭
不滿納坦雅胡戰後計畫 以國內閣部長揚言帶隊辭職
2024/05/20 05:30

不滿納坦雅胡戰後計畫 以國內閣部長揚言帶隊辭職

永慶房屋廣告 以誠實回應你對家的渴望
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播