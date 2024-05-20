ICC檢察官尋求逮捕5名以哈領導人 以色列、哈瑪斯抗議

國際刑事法院首席檢察官卡林汗（見圖）宣布，他已申請對5名以色列與哈瑪斯的領導人發布逮捕令。（歐新社）

2024/05/20 23:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）今（20）日表示，他正尋求對以色列2名政界高層及3名哈瑪斯領導人發布逮捕令，因為這些人應對加薩地區的戰爭罪行負責。卡林汗此舉引來以色列與哈瑪斯強烈譴責，以色列批評卡林汗的決策是「歷史性恥辱」，哈瑪斯則痛斥卡林汗試圖將「受害者與劊子手劃上等號」。

《美聯社》報導，卡林汗表示，他認為以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）、哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）領導人德伊夫（Mohammed Deif）、哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）以及哈瑪斯首腦辛瓦（Yahya Sinwar）應對加薩以及以色列地區的戰爭罪與違反人類罪行負責，因此申請對以上5人發布通緝。

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由3名法官組成的ICC專家小組將針對卡林汗提出的證據做評估，並決定是否要正式發布逮捕令。

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）對卡林汗的舉動深感不滿，他形容這件事是「一樁會被永遠記得的歷史性恥辱」，又宣稱他將組建一個特別委員會來做出反擊，並與各國領導人合作，防止任何形式的逮捕令被施加到以色列領導層。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯也發表了一份抗議聲明，聲明中除了指控卡林汗企圖將「受害者與劊子手劃上等號」之外，也批評ICC「只」尋求逮捕納坦雅胡與葛朗特，然而以色列其他領導人也應該被視為通緝對象。

以色列總理納坦雅胡（左）與國防部長葛朗特（右）。（路透）

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