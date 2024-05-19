以色列戰車再次進入加薩北部 防哈瑪斯重新集結

以色列部隊18日重新進入加薩走廊北部部分地區，防止哈瑪斯在此重新集結。（路透）

2024/05/19 11:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列部隊18日重新進入加薩走廊北部部分地區，並佔領加薩南部城市拉法部分土地，加薩衛生部門及民政緊急服務單位表示有收到傷亡通知，但由於以軍地面行動、空襲持續，相關單位無法搜救，當地醫護則稱有至少15名巴勒斯坦人在以軍空襲行動中喪生，並有數十人受傷。

根據《路透》報導，1月時以軍曾宣告撤出加薩北部區域，當時以方預告未來可能重回該區域，以防止巴勒斯坦伊斯蘭組織重新集結掌管加薩，本月18日，以軍重新揮軍進入加薩北部區域，此外，以色列部隊還佔領了南部拉法的部分地區。

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《路透》指出，加薩北部最大難民營賈巴利亞（Jabalia）中心難民哈立德（Ibrahim Khaled）表示，「18日以軍地面部隊和戰車駛入街道空襲不斷，一共造成數十人死傷，但救護車無法進入救援」。

以軍表示，部隊目前持續在賈巴利亞和拉法等地展開行動，針對恐怖份子和相關基礎設施進行精準打擊，除了以軍地面部隊挺進外，以色列空軍也在過去一天內打擊70多個恐怖份子目標，包括相關人士、基地以及武器存儲設施、軍事基礎設施等。

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