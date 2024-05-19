納坦雅胡「消滅哈瑪斯」政策內外都反彈 內閣部長放話帶隊辭

強烈質疑納坦雅胡戰後計畫，以色列戰時內閣部長甘茨最後通牒放話「帶隊辭」。（美聯社）

2024/05/19 18:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的戰火已延燒逾7個月，加薩走廊戰後治理問題成為以色列政壇的燙手山芋。以色列總理納坦雅胡堅持「消滅哈瑪斯」，拒絕讓巴勒斯坦民族權力機構（PA）介入加薩戰後治理，引發美國盟友的不滿，也在以色列國內引發嚴重分歧。

以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）18日向納坦雅胡發出「最後通牒」，要求他在6月8日前制定行動計畫，實現6項戰略目標，否則甘茨將帶領中間派政黨官員退出內閣。這6項目標包括推翻哈瑪斯、確保對巴勒斯坦領土的安全控制、救回人質等。甘茨主張在維持安全控制下，由美國、歐洲、阿拉伯國家及巴方共同組建過渡政府，管理加薩民政事務，為未來替代方案鋪路。

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民調顯示，退役將領甘茨是納坦雅胡最大威脅，其最新聲明突顯了戰時內閣對納坦雅胡政策的強烈反對。

目前，納坦雅胡似乎已被自己的戰時內閣團團包圍，內閣中僅有他、甘茨及國防部長葛朗特（Yoav Gallant）擁有投票權。先前葛朗特也批評納坦雅胡，因為後者未排除戰後在加薩建立以色列政府的可能性。然而，若納坦雅胡向甘茨及加蘭特靠攏，就可能激怒要求併吞加薩的極端民族主義聯盟。一旦失去他們的支持，納坦雅胡的總理寶座恐將不保。

以色列總理辦公室反擊指出，甘茨的最後通牒將損害以色列利益，即使甘茨離開戰時內閣，也不會導致聯合政府崩潰，因為他並非聯合政府的成員。

納坦雅胡也面臨來自華盛頓的壓力，美國要求以色列迅速結束衝突，避免陷入漫長的平叛行動。華盛頓此前曾呼籲，在戰後建立一個「復興」的巴勒斯坦民族權力機構來治理加薩。

但納坦雅胡拒絕讓巴勒斯坦民族權力機構在戰後加薩扮演任何角色，他16日表示，巴勒斯坦民族權力機構「支持恐怖主義、教育恐怖主義、資助恐怖主義」。

以色列軍方持續在加薩最南端城市拉法（Rafah）發動猛烈炮擊及地面突擊。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）18日警告，自本月以色列在拉法展開軍事行動以來，已有80萬居民被迫逃離家園。

隨著北加薩戰事重燃，拉法的人道危機更加嚴峻，哈瑪斯控訴以色列「加劇暴行」，18日空襲擊中加薩中部的努賽拉特難民營（Nuseirat refugee camp）一棟房屋，至少造成31人死亡、20人受傷。美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日展開訪問沙烏地阿拉伯及以色列之行，斡旋加薩衝突。

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