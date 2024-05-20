不滿納坦雅胡戰後計畫 以國內閣部長揚言帶隊辭職

以色列戰時內閣部長甘茨（右）向總理納坦雅胡（左）發出「最後通牒」，限期要求他實現6項戰略目標，否則他將率領中間派政黨官員退出內閣。（美聯社檔案照）

2024/05/20 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的戰火已延燒逾七個月，加薩走廊戰後治理問題成為以色列政壇的燙手山芋。以色列總理納坦雅胡堅持「消滅哈瑪斯」，拒絕讓巴勒斯坦自治政府介入加薩戰後治理，引發盟友美國不滿，也在以國內部引發嚴重分歧。

要求實現六項戰略目標

以色列戰時內閣部長甘茨十八日向納坦雅胡發出「最後通牒」，要求他在六月八日前制定行動計畫，實現六項戰略目標，否則他將率領中間派政黨官員退出內閣。這六項目標包括推翻哈瑪斯、確保對巴勒斯坦領土的安全控制、救回人質等。甘茨主張在維持安全控制下，由美國、歐洲、阿拉伯國家及巴方共同組成過渡政府，管理加薩民政事務，為未來替代方案鋪路。民調顯示，退役將領甘茨是納坦雅胡最大威脅，其最新聲明凸顯戰時內閣對納坦雅胡政策的強烈反對。

請繼續往下閱讀...

目前，納坦雅胡在戰時內閣中似乎已四面楚歌，內閣中僅有他、甘茨及國防部長葛朗特擁有投票權。葛朗特此前也批評納坦雅胡，因為納坦雅胡未排除戰後在加薩建立軍事統治的可能性。然而，若納坦雅胡向甘茨及葛朗特靠攏，就可能激怒要求併吞加薩的極端民族主義聯盟。一旦失去他們的支持，納坦雅胡的總理寶座恐將不保。

以色列總理辦公室指出，甘茨的最後通牒將損害以色列利益，即使甘茨離開戰時內閣，也不會導致聯合政府崩潰，因為他並非聯合政府成員。

納坦雅胡也面臨來自華盛頓的壓力，美國要求以色列迅速結束衝突，避免陷入漫長的平叛行動。華府曾呼籲，在戰後由重組後的巴勒斯坦自治政府治理加薩，但遭納坦雅胡拒絕。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）警告，自以軍本月初在加薩走廊最南端城市拉法展開軍事行動以來，已有八十萬居民被迫逃離家園。哈瑪斯指控，以軍十九日凌晨空襲加薩中部紐瑟拉特難民營一棟房屋，造成至少卅一人死亡、廿人受傷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法