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「職棒之父」洪騰勝欠薪又談爺孫戀 家屬報案失蹤協尋

被喻為國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝傳出欠薪又談爺孫戀。（資料照）

被喻為國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝傳出欠薪又談爺孫戀。（資料照）

2024/05/21 11:15

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棒球》職棒之父洪騰勝上新聞版面 這次無關棒球

〔記者姚岳宏／台北報導〕被喻為國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝，近來傳出財務危機，借貸上億元後神隱消失，家屬擔憂洪遭人控制軟禁，本月8日以他失蹤為由向北市警方報案，警方17日前往民生東路洪入住的優美飯店找到人時，洪卻稱自己未受脅迫，一度不願離開，整個事件也讓外界霧裡看花。

據了解，洪騰勝2019年在桃園龍潭推出結合棒球元素的名人堂花園大飯店，日前傳出經營不善，拖欠員工薪資500萬元，還需向地下錢莊借貸周轉，洪家人直指洪騰勝會晚節不保，主要是他去年初與年約30多歲的楊姓女子再婚，這段相差50歲的「爺孫忘年戀」，才導致洪落得如今下場。

據悉，高齡86歲的洪騰勝積欠大筆債務，近來未與家人聯絡，家屬擔憂他安危，本月8日由洪的大兒子前往中正一分局報案失蹤協尋，警方本月17日接獲情資，前往中山區優美飯店尋人，經飯店人員指引，果真發現洪騰勝獨自住在飯店。

據知，洪見警方上門，得知是家屬報案協尋，表示他並未失蹤，還稱他在飯店過的很好，沒有遭脅迫，也不願離開，警方勸說一陣，他才勉為其難的與警方前往派出所，他的楊姓妻子獲知，隨即趕赴警局將洪接走，並撤銷失蹤協尋。

據聞，洪騰勝疑似欠下鉅款，才住進優美飯店避風頭，有債主風聞找上門，飯店方面還特別替他更換房間，算是相當配合禮遇。

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