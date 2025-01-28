中國權宜輪除夕闖屏東枋山海纜區！海巡強悍嗆「扣留就不用回去過年」

中國權宜輪近期不斷出沒我國海底電纜區，這幾天3艘密集出現在屏東枋山海底電纜附近，經海巡署多次廣播，「BAOLI（寶利）」及「建揚誠和」輪不離開外，更出現一艘「明德4002」刻意逼近。圖為寶利輪。（擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

2025/01/28 08:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國權宜輪近期不斷出沒我國海底電纜區，這幾天3艘密集出現在屏東枋山海底電纜附近，經海巡署多次廣播，「BAOLI（寶利）」及「建揚誠和」輪不離開外，更出現一艘「明德4002」刻意逼近，海巡罕見嚴詞警告「我依法扣留，你就不用回去過年了」，嚇得該船急忙加速駛離海纜區。

根據軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，目前枋山海底電纜附近，仍有「BAOLI（寶利）」及「建揚誠和」輪以及凌晨出現的「明德4002」中國籍拖船，海巡署也規劃「安全避風地點」，避免這些中國權宜輪找理由刻意逗留，「明德4002」仍刻意逼近海纜區，海巡署永康艦也出動廣播驅離。

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海巡廣播驅離內容為「這是台灣海巡署最後一次通知你，請你加車前往指定的安全距離，兩、三節就到了。否則我依法扣留，你就不用回去過年了。」面對「明德4002」拖延，海巡也嚴詞告知「這是最後一次警告，你等我、我過去！你加車離開我一概不追究」。「明德4002」這時才急忙說「好，我加車了」，永康艦則回應「好的，謝謝你的配合。」

根據英國「金融時報」27日指出，這類灰色作戰，台灣已將52艘中國權宜輪列入黑名單。船旗國以獅子山共和國最多，達22艘；其餘依序是多哥共和國12艘，蒙古國9艘，坦尚尼亞5艘，喀麥隆4艘；若依註冊地統計，51艘是中國、香港等地，1艘待查。

海巡署規劃「安全避風地點」，避免中國權宜輪刻意逗留，「明德4002」仍刻意逼近海纜區，海巡署永康艦也出動廣播驅離。（擷取自船訊網、軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

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