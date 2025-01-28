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    首頁　>　社會

    彰化民宅惡火噬父子 今除夕傳噩耗7月大女嬰也走了......

    於今年1月23日清晨4點多從彰化民宅火警中脫困的7月大小女嬰，經過6天與死神拔河，仍不幸於除夕日離開人世，讓人不捨。（醫院提供）

    於今年1月23日清晨4點多從彰化民宅火警中脫困的7月大小女嬰，經過6天與死神拔河，仍不幸於除夕日離開人世，讓人不捨。（醫院提供）

    2025/01/28 10:59

    〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於本月23日清晨4點多，彰化市全福街一棟透天厝民宅火警奪去父親與兒子性命，今天上午9點50分傳出噩耗，7個月大的鐘小妹妹與死神拔河6天，仍敵不過這場惡火離開人世，而一樣陷入昏迷的鐘媽媽昏迷指數仍維持在3，目前為止這場大火已造成3死的悲劇。

    今天上午10點多，收治鐘小妹妹的彰化基督教醫院表示，鐘小妹妹今天凌晨血氧維持在60，但早上血氧濃度往下掉，於早上9點50分離開人世。

    另外，由秀傳醫院救治的鐘媽媽（徐女），及鐘小妹妹的舅舅（徐男），院方表示，受嗆傷的徐男，今天辦理出院，後續再回診持續接受高壓氧治療，而徐女昏迷指數仍是3，院方繼續安排接受高壓氧等相關必要治療。

    本月23日清晨4點多，彰化市全福街1棟4層樓的透天厝失火，屋主徐太太（阿嬤）的32歲兒子、34歲的女兒及28歲的女婿，以及3歲的小孫子和7月大的小孫女，5人受困火場，被救出時，兒子傷勢較輕，受到嗆傷，意識清楚，但徐太太的女兒一家4口被救出時全ohca，經過搶救，火警當天女婿與小孫子這對父子不幸身亡，女兒與小孫女重傷昏迷指數3，今天除夕日，小孫女也宣告不治，離開人世。

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