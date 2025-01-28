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    遇台灣、六四等敏感題就裝死！DeepSeek：這超出我的範圍

    如同許多中國AI模式一樣，DeepSeek擁有自我審查機制，迴避中國入侵台灣、天安門事件等敏感議題。（路透）

    如同許多中國AI模式一樣，DeepSeek擁有自我審查機制，迴避中國入侵台灣、天安門事件等敏感議題。（路透）

    2025/01/28 09:43

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek），推出性能宣稱媲美OpenAI及Meta最新人工智慧（AI）模型的低價應用程式後，震撼矽谷，不過在外媒測試後發現，如同許多中國AI模式一樣，DeepSeek擁有自我審查機制，迴避中國入侵台灣、天安門事件等敏感議題。

    《彭博》（Bloomberg News）報導，DeepSeek跟許多中國AI模式一樣，擁有自我審查機制，凡涉及到六四天安門事件、習近平、中國入侵台灣等敏感話題或政治性話題，回答或者是中共的宣傳用詞，或者乾脆拒絕回答。

    DeepSeek可以對印度總理莫迪（Narendra Modi）等政治人物做出詳細答覆，但被問到習近平卻拒絕做出詳細回應。

    有網友PO出他詢問DeepSeek「台灣是一個國家嗎？」他先收到一連串聲稱台灣是中國一部分的答覆，然後DeepSeek迅速刪除答覆後又說：「抱歉，這超出我的範圍。我們來談別的事情吧。」

    另外有人問「怎麼去台灣」、「怎麼移民台灣」、「文化大革命」等話題。DeepSeek都拒絕回答，聲稱「還沒學會如何思考這類問題」等語。

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