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    被問世界上有獨裁者嗎？DeepSeek列金正恩等人 提「中國」秒中斷

    有網友詢問DeepSeek世上是否獨裁者，它列出多國領導者，唯獨提到「中國」時秒中斷，反應掀熱議。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

    有網友詢問DeepSeek世上是否獨裁者，它列出多國領導者，唯獨提到「中國」時秒中斷，反應掀熱議。（圖擷取自@whyyoutouzhele 社群平台「X」，本報合成）

    2025/01/28 20:18

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2023年成立的中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）推出號稱低成本、高性能的AI模型，引發全球技科股市動盪，也吸引不少人下載實測，卻傳出內建「中共言論審查」，許多答案不準確。有網友詢問DeepSeek，世上是否有獨裁者？它列出多國領導者，唯獨提到「中國」時秒中斷，反應掀熱議。

    新AI模型DeepSeek-V3宣稱媲美OpenAI、能讓用戶詢問問題。長期爆料中國各項敏感時事的部落客「李老師不是你老師」昨（27）日分享一段短片，是網友投稿自己實測DeepSeek的過程，網友問DeepSeek「世界上有獨裁者嗎？」DeepSeek的真實反應令他傻眼。

    影片顯示，DeepSeek先是回答，截至2023年，世界上仍有一些國家或地區的政權被外界認為是獨裁統治；「獨裁者」通常是透過非民主手段掌握權力，長期控制國家政治、 經濟和社會的領導人。DeepSeek還列出被認為是獨裁政權或具有獨裁特徵的國家和領導人，像是北韓領導人金正恩。

    未料，DeepSeek依序列出北韓、敘利亞、厄利垂亞、土庫曼、白俄羅等國家，詳細敘述現任領導者、獨裁特點，DeepSeek原先還有列出「中國」2字，然而在描述現任領導者是習近平之前，DeepSeek突然直接中斷這個問題所有的回答內容，給了「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧。」的回覆。

    各國網友紛紛吐槽，「AI牆化學習」、「deepseek的求生欲」、「這個軟體也害怕200斤？」、出廠設置好了皇上不能問、「最AI的部分大概是文字獄吧」、「模型的上面明顯還有一個審查層」、「看樣子是觸發了關鍵詞，就縮回去了」、「Deepseek是被中共完全控制的，這就是它致命的缺陷，它所提供的訊息數據是不真實的」。

    也有網友直言，「既然可以中斷回答，那麼也可以給出錯誤的事實和帶有意識形態的觀點。普通人可不管什麼『經過自己訓練可以獲得不帶閹割的結果』，只會去相信官方app上給出的答案。就這樣，這個就成了另一個TikTok。」另外，還有網友用ChatGPT問相同問題，ChatGPT在回答內提到中國時，並未馬上中斷問題，且敘述非常詳細。

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