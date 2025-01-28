老闆跌倒驟逝......宜蘭知名烤香腸「無限期休息」網友不捨

宜蘭縣頭城鎮的「頭城北宜石牌香腸」是許多在地人與觀光客一致推薦的美食，在營業時間常常看到大排長龍的盛況。而店家27日透過臉書表示，老闆近日因為跌倒離開人世，即日起無限期休息。（截自臉書）

2025/01/28 10:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣頭城鎮的「頭城北宜石牌香腸」是許多在地人與觀光客一致推薦的美食，在營業時間常常看到大排長龍的盛況。而店家27日透過臉書表示，老闆近日因為跌倒離開人世，即日起無限期休息，許多網友得知噩耗後紛紛表示不捨。

「頭城北宜石牌香腸」在臉書PO文表示，「真的很突然的事，今日凌晨時老闆跌倒而離開人世，目前起無限期休息，謝謝大家一直以來的支持與愛護，告別式的時間會另通知，謝謝大家關心。」

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網友們看到貼文後紛紛留言「謝謝親切的老闆帶給我們美食…下雨天去還請我們坐在遮蔽物的地方！老闆一路好走，辛苦了！」、「節哀，謝謝老闆的美食，一路好走」、「真的沒辦法接受這是事實（好想大哭，老闆人那麼好又親切，天公伯啊為什麼要把那麼好的人帶走」、「請節哀，謝謝老闆，謝謝每次你總是禮貌的微笑，給我們好吃烤肉及美食」、「還這麼年輕，太遺憾了，請節哀」

店家27日透過臉書表示，老闆近日因為跌倒離開人世，即日起無限期休息，許多網友得知噩耗後紛紛表示不捨。（圖擷取自 臉書）

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