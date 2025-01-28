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    全台凍番薯畫面曝！ 今晚明晨平地低溫仍下探5度

    寒流發威，今晨全台平地幾乎都降至10度以下，最低溫出現在新北石碇區的3.6度，台北測站也有8.3度低溫。（圖擷自中央氣象署）

    寒流發威，今晨全台平地幾乎都降至10度以下，最低溫出現在新北石碇區的3.6度，台北測站也有8.3度低溫。（圖擷自中央氣象署）

    2025/01/28 08:21

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕寒流發威，今（28日）晨全台平地幾乎都降至10度以下，最低溫出現在新北石碇區的3.6度，台北測站也出現8.3度低溫，其他各地區平地的最低氣溫約在4至7度之間，今晚明晨（29日）平地最低氣溫仍可下探5度，預估年初二（30日）冷空氣減弱，天氣回暖。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今除夕至年初二清晨，乾冷寒流籠罩，各地晴朗無雲，白天陽光加熱不覺冷，但夜間強輻射冷卻效應，氣溫劇降，日夜溫差極大，應注意穿著調整，以保健康。今日各地區氣溫為：北部4至16度、中部5至19度、南部7至21度、東部7至20度。

    預估初二至初三（31日）冷空氣逐日減弱，天氣回暖。初二各地晴朗穩定，初三中層雲逐漸增多，西半部轉多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率。初四（2月1日）鋒面快速掠過，轉有局部短暫雨的機率。

    初五（2日）天氣漸好轉，冷空氣開始南下、氣溫緩降，下週一至週四（3至6日）堪比前波寒流的強冷空氣接踵南下、氣溫急遽下降，再有「極端低溫」的威脅，目前持續調整中，應繼續觀察。

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