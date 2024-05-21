為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

名人堂花園大飯店營運4年半傳易手經營 員工認前老闆洪騰勝親切

桃園龍潭名人堂花園大飯店傳拖欠員工薪水。（記者李容萍攝）

桃園龍潭名人堂花園大飯店傳拖欠員工薪水。（記者李容萍攝）

2024/05/21 13:12

〔記者黃政嘉、李容萍／桃園報導〕桃園龍潭的名人堂花園大飯店，5月初傳出拖欠員工4月份薪水、並爆出國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝桃花情事，據了解，薪資方面已於5月13日全數發放員工，經營團隊則將改由優美團隊經營，新團隊並承諾所有業務及訂房不受影響，不影響消費者權益。

前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年11月在桃園龍潭推出結合棒球元素的名人堂花園大飯店，資深員工私下透露，經營團隊將由優美團隊接手，欠薪部分，4月份薪水原應5月7日發放，延了快一週，到5月13日才發薪，公司全體200多位員工皆有拿到，當時飯店有對員工發公告聲明，說一切營運正常，會持續與員工溝通，請員工放心。

關於飯店傳出經營問題，該資深員工認為「有拿到薪水，感覺是還好」，對飯店董事長洪騰勝的印象，是位蠻親切的老先生，飯店只要營業，他都會進來，看到員工也都會面帶微笑地打招呼，沒有大老闆的架子。

桃園市政府觀光旅遊局表示，名人堂花園大飯店雖然是交通部觀光署直接管理的國際觀光旅館，一直以來也都配合市府推廣各項觀光政策，經與名人堂花園大飯店了解，目前經營團隊改組中，因內部交接過程較繁瑣，導致薪資延遲發放，且新入主團隊已承諾所有業務及訂房不受影響，不會影響消費者權益。

桃園市府勞動檢查處一般檢查科科長曹雅筑表示，名人堂花園大飯店積欠4月份薪資，涉違反勞基法第22條第2項規定，有部分勞工表示，日前已領取薪資，為逾期補發，屬於事後改善行為，且本處迄今日仍未收到該飯店陳述意見，將依法裁處罰鍰，第一次違反的話，按裁罰基準會是2萬元，後續若再被查獲違法，將再加重處分。

據了解，飯店經營團隊將改由優美團隊經營。（記者李容萍攝）

據了解，飯店經營團隊將改由優美團隊經營。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
春假親子遊樂新選擇 龍潭名人堂歡樂兒藝節
2021/03/17 17:05

春假親子遊樂新選擇 龍潭名人堂歡樂兒藝節
「職棒之父」洪騰勝欠薪又談爺孫戀 家屬報案失蹤協尋
2024/05/21 11:15

「職棒之父」洪騰勝欠薪又談爺孫戀 家屬報案失蹤協尋

60歲男星大談老少戀寵嫩妻驚人竟靠這關鍵
大巨蛋第1場引退式 蘇建文執法終戰
2024/03/31 05:30

大巨蛋第1場引退式 蘇建文執法終戰
棒球》一手打造中華職棒 「職棒之父」洪騰勝忘年戀震驚棒球界
2024/05/21 11:43

棒球》一手打造中華職棒 「職棒之父」洪騰勝忘年戀震驚棒球界
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播