名人堂花園大飯店營運4年半傳易手經營 員工認前老闆洪騰勝親切

桃園龍潭名人堂花園大飯店傳拖欠員工薪水。（記者李容萍攝）

2024/05/21 13:12

〔記者黃政嘉、李容萍／桃園報導〕桃園龍潭的名人堂花園大飯店，5月初傳出拖欠員工4月份薪水、並爆出國內「職棒之父」的前兄弟大飯店董事長洪騰勝桃花情事，據了解，薪資方面已於5月13日全數發放員工，經營團隊則將改由優美團隊經營，新團隊並承諾所有業務及訂房不受影響，不影響消費者權益。

前兄弟大飯店董事長洪騰勝，2019年11月在桃園龍潭推出結合棒球元素的名人堂花園大飯店，資深員工私下透露，經營團隊將由優美團隊接手，欠薪部分，4月份薪水原應5月7日發放，延了快一週，到5月13日才發薪，公司全體200多位員工皆有拿到，當時飯店有對員工發公告聲明，說一切營運正常，會持續與員工溝通，請員工放心。

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關於飯店傳出經營問題，該資深員工認為「有拿到薪水，感覺是還好」，對飯店董事長洪騰勝的印象，是位蠻親切的老先生，飯店只要營業，他都會進來，看到員工也都會面帶微笑地打招呼，沒有大老闆的架子。

桃園市政府觀光旅遊局表示，名人堂花園大飯店雖然是交通部觀光署直接管理的國際觀光旅館，一直以來也都配合市府推廣各項觀光政策，經與名人堂花園大飯店了解，目前經營團隊改組中，因內部交接過程較繁瑣，導致薪資延遲發放，且新入主團隊已承諾所有業務及訂房不受影響，不會影響消費者權益。

桃園市府勞動檢查處一般檢查科科長曹雅筑表示，名人堂花園大飯店積欠4月份薪資，涉違反勞基法第22條第2項規定，有部分勞工表示，日前已領取薪資，為逾期補發，屬於事後改善行為，且本處迄今日仍未收到該飯店陳述意見，將依法裁處罰鍰，第一次違反的話，按裁罰基準會是2萬元，後續若再被查獲違法，將再加重處分。

據了解，飯店經營團隊將改由優美團隊經營。（記者李容萍攝）

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