川普劍指台積電課徵100％關稅？許美華列7點事實：完全沒用

川普說，未來將對電腦晶片、半導體和藥品的海外生產徵收關稅，目的是將這些關鍵商品的生產帶回美國。（彭博）

2025/01/28 18:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在美東時間27日對眾議院共和黨的演說中指出，未來將對電腦晶片、半導體和藥品的海外生產徵收關稅，目的是將這些關鍵商品的生產帶回美國。他也特別點名台灣，指稱台灣「掌控約98％的晶片市場」，強調「我們希望它們回來」，揚言祭出關稅刺激。有部分媒體認為，川普這些話是把矛頭指向台積電，警告課徵關稅可能高達100％。對此，科技專家許美華不以為然，直言對台積電「完全沒用」。

許美華今天下午在臉書發文說，「川普又對台灣半導體開噴，不過這是他當選後第一次公開說要對台灣晶片課關稅，值得認真看待！川普威脅對在台灣製造的晶片徵收高達100％的關稅，主要是針對台積電，因為川普反對拜登《晶片法案》的補貼政策。川普的論點是，『他們（指台積電等被補貼公司）回美國的誘因，是我們課徵他們25％、50％或甚至100％的關稅，這樣他們就會用自己的錢回美國製造，我們不用給他們補助』。」

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不過，許美華直言，「川普真的很天兵！這對台積電完全沒用啊，這是要懲罰美國廠商、消費者，拉高美國通貨膨脹嗎？首先，關稅策略要有用，一定是商品有多過一個國家在生產，至少要有甲、乙兩國在競爭。假設甲、乙兩國都生產同樣商品，美國對甲國課關稅，甲國賣到美國的商品成本就會變高，甲國擔心競爭力輸給乙國，所以只好乖乖把工廠搬到美國生產，以躲避美國高關稅。」

「第二，承上所述，這對台積電完全沒用，因為美國最在意的先進製程，全世界乃至全宇宙只有台積電有，僅此一家，別無分號！美國關稅課得再高，台積電也不用擔心競爭力會輸給別人，那個可以是競爭對手的乙國，根本就不存在！」

「第三，來看看台積電的大客戶有哪些人？目前台積電營收七成以上，都是來自獨門生意的先進製程，最大客戶包括蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、博通（Broadcom）、超微（AMD）、英特爾（Intel）。這些大客戶的共同點是，他們全部都是美國公司，川普對台積電課關稅，到最後，其實真正付帳買單的，是川普自己的美國公司，當然，最後主要還是美國消費者。」

「第四，而且晶片怎麼課稅？技術上幾乎做不到。一個電子產品裡面，可能有多達幾百上千顆晶片（如手機、筆電、汽車、伺服器、飛機……），其中有台積電生產的，也有許許多多，包括美國半導體公司生產的晶片。你到底要對哪幾顆晶片課稅？實務上又如何課得到稅？」

「第五，來講課稅的實務問題。美國本事再大，還是只能在商品入境美國海關的時候，才有辦法收關稅，問題是，台積電幫美國（或全世界各國）客戶生產的晶片，沒有幾片是直接運到美國的。」

「第六，晶片離開台積電（或下游做完封測）後，最多是依客戶指定，運送到中國（中國至今還是世界工廠），其他主要的送達地點還有越南、印度等等。晶片要經過複雜、牽涉多國的龐大供應鏈，進行多次加工、再加工、組裝、再組裝，層層轉手、運輸之後，才會成為最終消費者看到的商品。然後，這些商品中，只有一部份會被運到美國。只有在這時候，美國海關才有著力點，可以針對這些進入美國國境的商品課徵關稅。」

「第七，半導體真的是一種很奇特、很龜毛的東西，只有極少數國家在生產，卻又是全世界幾乎每個人都在使用的東西。所以，WTO到現在，還是規定全世界對半導體免關稅。」

許美華最後指出，「川普認為用高關稅就可以逼台積電去美國設廠。其實，川普對台灣製造的晶片課關稅，受傷的不會是台積電（或是一大串的台灣半導體供應鏈），而是自己的美國公司、美國消費者還有美國經濟。我坐等川寶怎麼執行這個偉大政策。」

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