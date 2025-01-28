幫最大黃牛票集團爆乳人妻搶票 幕後工程師返台過年被逮

爆乳的張姓人妻（中）涉賣黃牛票。（資料照）

2025/01/28 17:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕組織全國最大販售黃牛票LINE群組的劉姓男子與張姓爆乳人妻，在去年10月被台北市刑警大隊剿滅後，涉嫌在幕後協助搶票的林姓工程師，隨即往泰國藏匿。以為隱蔽3個月風聲已過的他，27日搭機返台想過年，但在桃園機場被刑事局逮捕，昨依文化創意產業發展法等罪移送，檢方聲押禁見獲准。

警方表示，43歲劉男與33歲張姓妻子，10多年來一直以販賣黃牛票維生，近年更大張旗鼓的擴大搶票組織，並在臉書刊登演唱會門票廣告加價販售，只要粉絲加入他們的LINE官方帳號購票和匯款，便可購得門票或取票序號。

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周杰倫去年12月台北大巨蛋演唱會4場共15萬張票，但10月23日開賣僅5分鐘即秒殺。北市刑大根據蒐證，陸續拘提劉、張夫妻等共16人，但幕後負責搶票系統的林姓工程師則潛逃至泰國。

警方清查，林男與離職銀行行員35歲陳姓男子、物流公司主管34歲林姓男子、無業26歲賴姓女子，以搶票程式進入各大售票系統搶票賣給夫妻；30歲劉姓女子等11人擔任會計管帳或轉帳付款取票、整理票務資訊。

警方調查，30歲林姓男子大學資訊系所畢業後原從事電腦工程師，後覺得收入過低離職，改為替黃牛組織搶票，以搶票程式搶得周杰倫、南韓藝人IU演唱會及世界棒球12強賽等門票，供劉姓夫妻販售。

林男是去年見劉、張夫妻落網的新聞，驚覺事態鬧大，去年10月25日搭機至泰國，前天傍晚返台，被刑事局偵九大隊第二隊在桃機拘提。警方隨後從他桃園市住處查扣電腦，在雲端網路發現搶票程式。

林男警訊中稱，他以程式搶票，每張加價500至1500元賣給夫妻；對於潛逃出境，承認是為了「避風頭」，現今原以為風聲過了，想回台過年，沒料到仍是被抓。刑事局詢後依文創法、運動產業發展條例、偽造文書罪移送。

遭逮的張姓女嫌，是一名爆乳人妻。（資料照，翻攝臉書）

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