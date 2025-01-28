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    台中燈會女媧主燈「醜出新高度」 撞臉「先知」里長N年前作品

    中台灣元宵燈會主燈「女媧」被笑醜出新高度，北區里長黃志銘貼出N年前捏土「女媧補天」造型，恰巧撞臉，被網友喻為「先知！」（翻攝自臉書）

    中台灣元宵燈會主燈「女媧」被笑醜出新高度，北區里長黃志銘貼出N年前捏土「女媧補天」造型，恰巧撞臉，被網友喻為「先知！」（翻攝自臉書）

    2025/01/28 18:40

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市中台灣元宵燈會主燈以「女媧」為主角展現「蛇現幸福」主題，女臉蛇身被網友笑「醜出新高度」。北區里長黃志銘貼出N年前捏土「女媧補天」造型，恰巧撞臉，被網友喻為「先知！」也有網友大酸，燈會女媧把「上元節搞成中元節！」

    中台灣燈會在水湳中央公園主燈女媧造型，引發正反兩極評價，市府強調是結合台中機械產業特色，打造可整座主燈往前移動30公尺的移動式主燈，主燈不含底座即高12公尺、長20公尺，製作相當考驗工藝師功力和體力，而且是台灣花燈工藝師挑戰有別以往的擬人化主燈，祝願蛇年平安。

    不過網友不買單，批評「怕小孩看到晚上做惡夢，今年完全不敢靠近」、「這是什麼鬼」、「上元節搞成中元節」、「這是神話故事還是鬼故事」、「最醜的中元節普渡主燈」、「這是神話故事還是鬼故事」，不過也有網友認為「很好看，挺有創意的」、「其實本人蠻有魄力的，沒有那麼糟」、「設計的很好，下次別設計了。」

    觀旅局解釋，今年以人首蛇身的創世女神「女媧」為主燈，有別以往的動物生肖外型，巧妙結合傳統的布袋戲臉譜，搭配台中精密機械產業特色，打造全台唯一可整座移動的「擬人化主燈」，都是一雙雙花燈工藝老師的巧手，ㄧ夜夜從構圖、骨架到裱布，傳達元宵節原初點燈。

    市府也釋出新一波燈區趣味花燈，有以台中特色鍋烤節為發想的特色串燒、漂浮巨大鍋物，及城市綠洲燈區山海屯特色燈組，說明本次燈會共有9大展區，可愛、kuso、科技、夢幻各類型風格，將於2月8日至23日展出。

    中台灣元宵燈會主燈「女媧」被網友笑「醜出新高度」引發熱議。（台中市政府提供）

    中台灣元宵燈會主燈「女媧」被網友笑「醜出新高度」引發熱議。（台中市政府提供）

    中台灣燈會舌尖上的趣味燈區，有以台中特色鍋烤節為發想的特色串燒。（台中市政府提供）

    中台灣燈會舌尖上的趣味燈區，有以台中特色鍋烤節為發想的特色串燒。（台中市政府提供）

    中台灣燈會舌尖上的趣味燈區，有以台中特色鍋烤節為發想，水上竟漂浮巨大鍋物大閘蟹、章魚。（台中市政府提供）

    中台灣燈會舌尖上的趣味燈區，有以台中特色鍋烤節為發想，水上竟漂浮巨大鍋物大閘蟹、章魚。（台中市政府提供）

    中台灣燈會城市綠洲燈區山海屯特色燈組。（台中市政府提供）

    中台灣燈會城市綠洲燈區山海屯特色燈組。（台中市政府提供）

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