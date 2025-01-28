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    春節買彩券密技看過來！命理師點名3生肖財運旺 財神方位大公開

    命理師楊登嵙說，2025年正財運及偏財運特別旺的生肖前三名分別是屬狗、猴、龍，很有機會得到超級大獎，自己也可每天找出財神方位，到買彩劵或刮刮樂，也易受財神眷顧。（記者蔡淑媛攝）

    命理師楊登嵙說，2025年正財運及偏財運特別旺的生肖前三名分別是屬狗、猴、龍，很有機會得到超級大獎，自己也可每天找出財神方位，到買彩劵或刮刮樂，也易受財神眷顧。（記者蔡淑媛攝）

    2025/01/28 19:22

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕公益彩券今年史上最強的加碼活動，台彩加碼10.5億元，除了推出新款刮刮樂，還加碼大樂透、威力彩等彩券獎項。命理師楊登嵙說，2025年正財運及偏財運特別旺的生肖前三名分別是屬狗、猴、龍，很有機會得到超級大獎，另外，自己也可每天找出財神方位，到買彩劵或刮刮樂也易受財神眷顧。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙指出，春節中大獎的妙招就是找財神方位，財神每天方位不同，以當天所居住處，如家中或是外出旅遊的飯店，依所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位，前往彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

    1月28日在西，29日在西，30日在北，31日在北；2月1日在北，2日在北，3日在南，4日在南，5日在東北，6日在西南，7日在西，8日在西，9日在北，10日在北，11日在北，12日在北。

    楊登嵙一步說明，比如2月1日住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂；2月5日住在家裡，就以家裡為中心點，往東北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

    楊登嵙也說，今年正財運及偏財運特別旺的生肖前3名，第1名屬狗，龍德、紫微、天喜，去年沖太歲剛過，因為過去的努力或祖先積德，貴人會來相助；第2名屬猴，福德星高照，今年只要認真做事，獲得回報會比較多；第3名屬龍：太陽星照耀，去年值太歲剛過，今年會否極泰來。

    而在面相學上，楊登嵙指出，財帛看鼻子，福氣看耳朵，鼻子稱為「財帛宮」鼻頭需有肉，肥厚有光澤，不能外揚有朝天鼻；耳朵部分，耳垂大、不外翻，較有福氣。平常動動鼻子、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用。

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