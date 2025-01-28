玉山除夕凌晨-14.5度10年來新低 雪線降到前峰登山口

玉山創下近10年來新低溫紀錄，玉山主峰白雪皚皚，植被染上一層厚厚冰雪，成了冰雕玉琢的銀白世界。（玉管處提供）

2025/01/28 20:03

〔記者張協昇／南投報導〕強烈冷氣團來襲，加上輻射冷卻效應影響，玉山今天（28日）除夕雖未再降雪，玉山北峰氣象站凌晨2點04分測得零下14.5度低溫，創下近10年來新低溫紀錄，玉山北峰白雪皚皚，雪線降到海拔2900公尺玉山前峰登山口，整個玉山群峰成了冰雕玉琢的銀白世界。

玉山昨天小年夜清晨5點開始下雪，山友說，靠近主峰頂的路段積雪達5到20公分，皚皚白雪覆蓋主峰及北峰山頭，排雲山莊地面及北峰氣象站儀器都積了一層白雪，巡山員趕緊出來剷雪，降雪雪線也降到海拔2900公尺的玉山前峰登山口。

請繼續往下閱讀...

今天除夕雖未再降雪，但受輻射冷卻效應影響，玉山北峰氣象站觀測記錄顯示，早上溫度都在零下10度左右，最高溫僅零下5.5度，凌晨2點04分更一舉降到零下14.5度，創下近10年來新低溫紀錄。

玉山28日凌晨測得零下14.5度的低溫，主峰白雪皚皚，美麗的雪景令人讚嘆。（玉管處提供）

玉山排雲山莊戶外平台積了一層雪，巡山員正在剷雪。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法