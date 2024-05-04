感動！誤以為美國富翁是流浪漢 男童送出僅有1美元獲厚禮

美國9歲男童誤認富翁是流浪漢，送出身上僅有的1美元鈔票。1元美鈔示意圖。（路透）

2024/05/04 14:38

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕太感人了!美國路易斯安那州富翁巴斯比斯（Matt Busbice），近來以為公寓大樓發生火災匆忙逃出住處，衣衫凌亂的他被9歲男童艾利斯（Kelvin Ellis Jr.）誤認是流浪漢，送出身上僅有的1美元（約新台幣32.3元），巴斯比斯在驚訝之餘也決定向男童回贈厚禮。

據《CBS》報導，巴斯比斯曾聯合創辦並出售多家價值數億美元的戶外用品公司，某天清晨他在睡夢中聽到火災警報響起，連忙跳下床逃生，跑到外面才發現沒有火災，虛驚一場的他決定順便買杯咖啡喝喝。

請繼續往下閱讀...

不過，在巴斯比斯快要走進咖啡店時，他突然查覺自己還沒做晨禱，就跑到一旁角落閉上眼禱告，睜開眼時赫然看到男童艾利斯走了過來，並且伸出緊握的拳頭讓巴斯比斯一度以為對方想打人，沒想到男童鬆開手後裡面是張1美元鈔票。

在巴斯比斯滿臉問號之下，艾利斯向他說「如果你無家可歸，這裡有1美元，我一直想幫助流浪漢，現在終於有機會了」，艾利斯透露，由於最近學校成績不錯，他拿到了1美元零用錢，全身上下也就只有這張鈔票。

巴斯比斯聽完男童的解釋後相當感動，邀請艾利斯去他家吃點心並聯絡家長，說明小孩的善心行為，還提供艾利斯去戶外用品店40秒免費購物的機會，亦即在40秒內所有拿到的商品都是免費的。

艾利斯相當開心地選購物品，其中包括1輛新自行車，不過，他強調當初自己送出1美元時，從未想過要得到任何回報，畢竟助人的快樂是來自「幫助」本身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法