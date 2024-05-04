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86名眾議員致函拜登 質疑以軍違法阻礙救援物資進入加薩

美國執政黨民主黨有86名眾議員共同致函總統拜登，信中內容稱他們握有足夠證據表明以色列限制人道主義援助物資進入加薩。（路透）

美國執政黨民主黨有86名眾議員共同致函總統拜登，信中內容稱他們握有足夠證據表明以色列限制人道主義援助物資進入加薩。（路透）

2024/05/04 12:40

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以哈戰爭持續中，加薩地區因遭以軍轟炸呈現斷垣殘壁，當地居民飽受人道災難威脅。美國執政黨民主黨有86名眾議員共同致函總統拜登，信中內容稱他們握有足夠證據表明以色列限制人道主義援助物資進入加薩，此舉令人質疑以軍是否違反美國對外援助法其中一項條款。

據《路透》、《以色列時報》報導，美國執政黨民主黨的86名眾議院議員當地時間3日共同簽署1封信件上呈拜登，信中提及他們握有大量證據表明，以國限制人道主義援助物資流入飽受戰爭蹂躪的加薩地區，進而讓人質疑以國是否遵守「美國對外援助法」的其中一項條款，即接受美國資助武器的受援國家，需維護國際人道法並允許美國援助自由流通。

議員們說，以國政府抵制華盛頓一再提出為援助加薩開放足夠海陸和陸路通道的要求，同時援引報告指出，以國未允許足夠糧食進入加薩避免飢荒，對援助「任意限制」措施，並實施阻礙物資供應的檢查制度，信中強調「我們希望確保（以色列）遵守現行法律，並採取一切可能措施防範加薩發生進一步的人道主義災難」。

據了解，拜登政府2月發布《國家安全備忘錄》提及，要求包括以色列在內，接受美軍援助的國家或地區須提交相關報告證明遵守國際人道法等，而依照備忘錄，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）5月8日前將向國會提交報告，評估以國對於使用美製武器時不違反美國法律及國際法的保證是否可信。

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