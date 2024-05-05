生氣8分鐘血管縮一半！專家揭心肌梗塞新風險

怒氣傷心又傷身，研究發現，短暫憤怒也可能增加心臟病風險；示意圖。（取自Pixabay）

2024/05/05 09:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新刊登在《美國心臟病學會期刊》（Journal of the American Heart Association，AHA）的研究指出，即使只是短暫的憤怒，也可能增加心血管疾病的風險。

美國《福斯新聞》（Fox News）3日報導，該研究納入了280名沒有心臟病、中風、嚴重精神疾病或其他慢性疾病的健康年輕人。

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參與者首先在放鬆狀態下待30分鐘，醫生測量他們的血壓、血管健康和其他心臟指標。接著，參與者被隨機分配8分鐘的任務，並在過程中追蹤心臟相關指標。

一組被要求回想引起憤怒的經歷；另一組被要求回想引起焦慮的記憶；第三組被要求閱讀令他們感到悲傷的段落；最後一組被要求大聲數數以達到中立的心態。結果發現，被要求回想引起憤怒記憶的組別，其血管舒張能力在任務完成後40分鐘內減少了50%，這意味著他們罹患心臟病或中風的風險更高。

研究人員表示，雖然血管舒張受限的狀況是暫時的，但長期憤怒可能對血管造成更嚴重的損傷。

領導研究的紐約哥倫比亞大學醫學中心高血壓中心主任兼心臟病專家欣博（Daichi Shimbo）博士解釋，憤怒可能會導致皮質醇水平升高，而皮質醇會升高血壓並降低血管舒張能力。

「我們已經知道，如果生一次氣，會損害你的血管舒張能力。」欣博博士說，「但如果一生中生氣1萬次呢？這種慢性損傷可能最終導致血管永久受損。」

這項研究發現，焦慮和悲傷並不會產生與憤怒相同的影響。研究團隊建議，人們可以透過以下方式來管理憤怒，降低心血管疾病的風險：

●認識你的誘因：試著找出哪些事情會讓你感到憤怒。當你知道自己的誘因時，你就能更好地控制自己的情緒。

●學會放鬆：冥想、瑜伽等放鬆技巧可以幫助你緩解壓力和焦慮。

●三思而後行：在發火之前，先深呼吸、冷靜下來，並思考一下你的憤怒是否合理。

●多運動：規律的運動可以幫助你釋放壓力和改善情緒。

●改變你的思維方式：當你感到憤怒時，試著用理性的想法取代負面的想法。

●學會表達你的需求：如果你感到憤怒或沮喪，試著與他人溝通你的感受和需求。

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