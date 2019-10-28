火星曾有水！日科學家：像「拉麵湯」一樣鹹

日本研究發現火星上的水含鹽量之高，科學家形容，水的鹹度相當於味噌湯或是拉麵湯。日式拉麵示意圖。（彭博）

2019-10-28 23:42:15

〔即時新聞／綜合報導〕日本研究發現，35億年前的火星有水含有鹽和礦物質，提供適合生物生存的條件，但科學家指出，火星的水含鹽量相當高，鹹度相當於味噌湯與拉麵湯。

日本《時事通信社》今（28）日報導，日本研究團隊利用美國火星探測車好奇號（Curiosity）收集的沉積物資料，重建出35億年前火星赤道附近大風火山口的水環境。

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研究小組通過研究核廢料地質處置（geological disposal of nuclear waste）的技術來估算含水量。分析發現，火星上的水含鹽量約為地球海水的三分之一。

參與研究的東京工業大學教授關根康人說，火星上的水「就跟味噌湯與拉麵湯一樣鹹」。他也提到，這水還富含鎂等礦物質。

研究小組認為，水流進火山口後，歷經一百萬多年的蒸發，導致鹽分濃度升高。同樣參與研究的金澤大學副教授福士圭介說，這項研究為評估火星生存環境以及該環境消失原因與時間的研究鋪路。

日本團隊的研究結果上週五發表在英國科學期刊《自然通訊》。

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