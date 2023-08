法國科學家最新研究：火星曾出現乾濕交替氣候 有利生命存在

2023/08/11 17:18

〔即時新聞/綜合報導〕國際科學期刊《自然》(Nature)9日的一份最新研究指出,美國國家航太總署(NASA)火星探測車「好奇號」(Curiosity)首次在火星上,發現曾有類似地球「乾濕季節交替氣候」的證據,代表火星可能曾具備維持生命的適當條件。

綜合外媒報導,儘管現今的火星表面是一片不毛之地,但科學界認為在數十億年前,火星表面曾有許多河流和廣闊的湖泊。報導指出,「好奇號」自2012年以來,一直在火星探索巨大的蓋爾撞擊坑(Gale Crater),據信這個撞擊坑在過去曾是一座湖泊,在這個撞擊坑的中央還坐落著一座近6000公尺高、由沉積物構成的大山。

請繼續往下閱讀...

根據報導,「好奇號」在2021年攀登這座沉積物構成的大山斜坡時,在土壤中發現六邊形圖案的鹽沉積物,其歷史可追溯至近40億年以前。法國國家科學研究中心(CNRS)研究員、這項研究的主要作者拉賓(William Rapin)指出,「當湖泊乾涸,泥土就會出現裂縫;當湖水重新注滿時,這些裂縫就會閉合」。

拉賓解釋,只要重複這個過程的次數夠多,這些裂縫就會形成六邊形排列,同時這也是火星「具有週期性氣候」的第一個確鑿證據,「乾溼循環對於可能導致生命的分子進化很有幫助,甚至可能是必要的條件」。NASA研究團隊則表示,這還證明了古代火星可能像地球一樣,有規律地出現雨季和旱季,為促進生命的形成提供所需條件。

New discovery alert: I've spotted evidence that Mars had wet-dry cycles that could have led to conditions for microscopic life to form!



More on the hexagonal shapes in these preserved mud cracks and what they tell my team: https://t.co/u83os6Jpoe pic.twitter.com/7hnles5yp6