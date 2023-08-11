法國科學家最新研究：火星曾出現乾濕交替氣候 有利生命存在

美國國家航太總署（NASA）火星探測車「好奇號」（Curiosity）首次在火星上，發現曾有類似地球「乾濕季節交替氣候」的證據，代表火星可能曾具備維持生命的適當條件。（法新社）

2023/08/11 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕國際科學期刊《自然》（Nature）9日的一份最新研究指出，美國國家航太總署（NASA）火星探測車「好奇號」（Curiosity）首次在火星上，發現曾有類似地球「乾濕季節交替氣候」的證據，代表火星可能曾具備維持生命的適當條件。

綜合外媒報導，儘管現今的火星表面是一片不毛之地，但科學界認為在數十億年前，火星表面曾有許多河流和廣闊的湖泊。報導指出，「好奇號」自2012年以來，一直在火星探索巨大的蓋爾撞擊坑（Gale Crater），據信這個撞擊坑在過去曾是一座湖泊，在這個撞擊坑的中央還坐落著一座近6000公尺高、由沉積物構成的大山。

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根據報導，「好奇號」在2021年攀登這座沉積物構成的大山斜坡時，在土壤中發現六邊形圖案的鹽沉積物，其歷史可追溯至近40億年以前。法國國家科學研究中心（CNRS）研究員、這項研究的主要作者拉賓（William Rapin）指出，「當湖泊乾涸，泥土就會出現裂縫；當湖水重新注滿時，這些裂縫就會閉合」。

拉賓解釋，只要重複這個過程的次數夠多，這些裂縫就會形成六邊形排列，同時這也是火星「具有週期性氣候」的第一個確鑿證據，「乾溼循環對於可能導致生命的分子進化很有幫助，甚至可能是必要的條件」。NASA研究團隊則表示，這還證明了古代火星可能像地球一樣，有規律地出現雨季和旱季，為促進生命的形成提供所需條件。

New discovery alert: I've spotted evidence that Mars had wet-dry cycles that could have led to conditions for microscopic life to form!



More on the hexagonal shapes in these preserved mud cracks and what they tell my team: https://t.co/u83os6Jpoe pic.twitter.com/7hnles5yp6 — Curiosity Rover （@MarsCuriosity） August 9, 2023

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