封閉時段擅闖蘇花公路 轎車墜落邊坡4女受傷

2024/07/27 01:54

〔中央社〕一輛轎車昨天晚間行經台9線蘇花公路，在預警封閉時段，趁保全上廁所時，車內人員擅自打開管制柵門進入，晚間8時許墜落邊坡，所幸車內4名女子救起時都意識清楚，送醫治療。

交通部公路局東區養護工程分局表示，台9線東澳至南澳路段，從昨天開始採3個時段放行，分別為上午6時至上午8時、中午12時至下午1時及下午5時至晚間7時，並於新澳隧道南北端採「單線雙向」輪放通行，供在地住民得以維持民生需求。

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東區養護工程分局指出，昨天晚間預警封閉時段，發生用路人於保全上廁所時，擅自打開設在南澳段的管制柵門，進入管制路段往北行駛，約在晚間8時36分經台9線116.8公里處，繞過正在設置護欄的搶修廠商工程車輛後掉落邊坡，經工程人員發現立即通知警消單位前往救援。

宜蘭縣消防局昨天晚間8時40分獲報後，立即出動第四大隊和8個分隊，共15輛各式車輛和21名人員趕赴現場救援，消防人員到場發現轎車墜落邊坡深度約50公尺，車內有4名女子，已有人員自行脫困，並試著攀爬至道路未果。

消防人員垂降救援後，陸續將65歲黃女、53歲邱女、54歲劉女和駕駛56歲呂女抬上擔架，以吊掛方式救起，其中駕駛呂女右手骨折傷勢較為嚴重，經警方實施酒測後，沒有酒精反應，其餘3名女子多為肢體擦傷和身體疼痛等，所幸4名女子都意識清楚，送往羅東聖母醫院治療。（編輯：徐睿承）1130727

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