白宮吵架後首次公開表態 澤倫斯基：願服從川普領導 簽署礦產協議

烏克蘭總統澤倫斯基4日表示，他在白宮與美國總統川普的衝突「令人遺憾」，他已準備好在川普「強而有力的領導下」，致力實現持久和平。（路透）

2025/03/05 01:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國總統川普下令暫停對烏克蘭的軍事援助後，烏國總統澤倫斯基4日表示，他在白宮與美國總統川普的衝突「令人遺憾」（regrettable），他已準備好在川普「強而有力的領導下」（strong leadership），致力實現持久和平，「現在該是讓事情回到正軌的時候了」。

澤倫斯基2月28日在白宮與川普和副總統范斯公開對嗆，美國國務卿魯比歐要求澤倫斯基為此公開道歉，國家安全顧問瓦爾茲甚至暗示澤倫斯基應該下台，華府與基輔的戰時聯盟關係急轉直下。

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澤倫斯基透過社群平台X表示，「我們上週五在白宮的會面，並沒有按照預期進行。這樣的結果令人遺憾。現在是時候讓事情回到正軌了。」「我和我的團隊已準備好在川普總統強而有力的領導下，為實現持久和平而努力。」

這是澤倫斯基在白宮與美方高層官員不歡而散後，首次公開發表評論，顯然旨在安撫川普。他呼籲首先在海空範圍內達成「停火」，做為結束這場長達3年的戰爭的第一步，並承諾簽署與美國的關鍵礦產協議。

澤倫斯基的聲明並未提到美國暫停軍援的決定。這是川普政府政策轉向的最新行動，顛覆了美國對烏克蘭戰爭的既定立場，並對俄羅斯採取更為和緩的立場。

澤倫斯基表示，基輔希望與美國保持未來的合作與溝通，「我們確實珍視美國為幫助烏克蘭維護主權和獨立所做的一切」，「我們沒有人希望這場戰爭無休止地延續。烏克蘭已準備好儘快坐上談判桌，推動持久和平的到來。沒有人比烏克蘭人更渴望和平。」

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