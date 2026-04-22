太空照揭護國神山「斬颱刀」現形！網驚喊：難怪颱風被切爛

副總統蕭美琴在臉書分享林琪兒於首次任務期間，於國際太空站拍攝下的台灣。可見被稱為「斬颱刀」的中央山脈縱貫全島，從雲隙中露出，凸顯了台灣山高谷深的陡峭地形。（圖擷自蕭美琴臉書）

副總統蕭美琴今天在社群平台發文分享台灣出生太空人林琪兒（Dr. Kjell Lindgren）2015年分享、從太空拍下的台灣照片。六埕順揚宮主任委員、結合宗教元素與虛擬實況的創作者王顧採，今天在X上轉發照片直呼：「難怪很多颱風都被切爛」，網友紛紛留言熱議。

今天是世界地球日，副總統蕭美琴今天在臉書發文，分享林琪兒在首次任務期間，於國際太空站拍攝到的台灣照片。照片中可見，太陽光反射在台灣周邊海面上，將整座島嶼的輪廓清晰地勾勒出來。從該視角，可見被稱為「斬颱刀」的中央山脈縱貫全島，從雲隙中露出，凸顯了台灣山高谷深的陡峭地形。

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貼文PO出後，有將近20萬次瀏覽。網友紛紛留言：「以前笑颱風太遜撐不過，現在看當年那幾個三颱共舞可能真的是三大派高手聯手圍攻還被打的節節敗退」、「偽裝成蕃薯的鯊魚被拍到鯊魚鰭了嗎？」、「看上去像是把鋒利的刀，每年把颱風切的不要不要的」、「原來長年來我們笑颱風是錯的，這個誰來都一樣」、「玉山真的這麼尖喔？」

各位有從外太空看過台灣中央山脈斬艦刀嗎？



這個是最近四月二十一號要來台灣訪問的

NASA台裔太空人林棋兒在2015年分享的外太空台灣照



看起來超級利...難怪很多颱風都被切爛...... pic.twitter.com/5WM8XofzB8 — 王顧採 Chives Bro || 你的每日新聞韭菜包 （@Chives_VTuber） April 20, 2026

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